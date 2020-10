El detalle de Tom Holland con los fans españoles en el rodaje de Uncharted en Jávea (Alicante)

MADRID, 8 (CulturaOcio)

Tom Holland está en España y eso ha revolucionado a los fans. El actor está rodando 'Uncharted' en Jávea (Alicante) y esto ha provocado que muchos de sus seguidores se acerquen a los exteriores donde se está filmando la adaptación de la popular saga de videojuegos de Sony.

El actor ha vuelto a mostrar su cariño a los fans. Eso sí, debido a la pandemia del coronavirus, Holland no ha podido hacerse fotos con aquellos que se han acercado al rodaje, como tampoco ha podido firmar autógrafos. Aunque, ante la adversidad, buena cara, pues el artista, pese a no poder fotografiarse con cada admirador, decidió sacar fotos grupales que no ha dudado en compartir en su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos los maravillosos fans que vinieron al set hoy. Siento no haber podido tomarme fotos con vuestros teléfonos, así que aquí tenéis algunas que hice yo con el mío", escribió en la red social. Todo un gesto para sus seguidores. Aunque Holland esté en España, el intérprete pronto abandonará la Península Ibérica para viajar a Nueva York, donde se espera que el 16 de octubre comience a rodar la tercera cinta de Spider-Man.

https://www.instagram.com/p/CGFSH2pFlY7/