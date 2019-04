El bonito detalle de un niño con su mejor amigo que ha emocionado a las redes sociales

Xu Bingyang es un niño de 12 años que vive en Sichuan, una provincia del suroeste de China. Desde que tenía seis años lleva a su mejor amigo, Zhang Ze, cargado a la espalda hasta el colegio. Zhang Ze no puede caminar porque padece una enfermedad rara que se lo impide, hipotonía muscular. No es lo único que hace por su amigo. Ambos son uña y carne. El joven ayuda a su compañero a buscar la comida del almuerzo, a moverse por el centro escolar, a ir al baño... le asiste en todo lo que necesita. Su gesto ha dado la vuelta al mundo.

Los 40 kilos de Xu Bingyang cargan cada día con los 25 de Zhang Ze. No le resulta “difícil” levantar a su mejor amigo, al contrario: es muy satisfactorio haberse convertido en “su bastón”, ha explicado a los medios locales de Sichuan, a pesar de que ni siquiera sus padres sabían lo que hacía por su compañero.

@Gidi_Traffic Awww! Best friends forever: A young boy in China, Xu Bingyang, 12, has carried his disabled friend, Zhang Ze since grade one come rain or shine

Xu also helps Zhang to fetch lunch and move between classrooms to attend different lessons pic.twitter.com/DH74CDIpSs