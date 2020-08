Despiden a las trabajadoras que vejaron a una anciana y Fiscalía lo investiga

Las dos trabajadoras de la residencia Mossèn Homs de Terrassa (Barcelona) que se grabaron vejando a una anciana postrada en una cama y difundieron el vídeo en redes sociales ya han firmado su renuncia, mientras que la Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación por un delito contra la integridad moral y otro contra la intimidad.

El vídeo, difundido a través de Instagram, muestra a una cuidadora del geriátrico vejando e insultando a una anciana en la cama, mientras le intenta dar de comer y trata de que se tome una pastilla: "Va, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias", dice la cuidadora.

Mientras otra de las cuidadores se ríe de la situación, con la mascarilla medio caída, la que está intentando dar de comer a la anciana se dirige a la cámara que filma y asegura: "Yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio".

A continuación, la joven cuidadora vuelve a dirigirse a la anciana a la que le grita: "¡Elisa, la pastilla! ¿No entiendes que te la tienes que tomar? ¿No lo entiendes?".

Mientras su compañera no deja de reír, la cuidadora termina gritando: "¡Mira! ¿Sabes qué? Si no te la quieres tomar, no te la tomes. Si te duele de los pies a la cabeza, te vas a joder, ¡hombre ya, la puta pastilla!", mientras se ve como la cuidadora arroja la pastilla supuestamente a una papelera.

Fuentes de la consellería de Asuntos Sociales han explicado a Efe que ambas trabajadoras firmaron ayer su renuncia, mientras que desde la residencia han declinado hacer declaraciones.

Ante la "innegable gravedad" de los hechos difundidos y la "execrable conducta" que muestra la grabación, la Fiscalía ha anunciado que abrirá una investigación, si bien los hechos también están siendo investigada por los Mossos d'Esquadra a raíz de la denuncia presentada por los Departamentos de Salud y Trabajo.

Para el ministerio público, del vídeo publicado en las redes sociales se desprenden indicios de delitos contra la integridad moral, por las vejaciones infligidas a la anciana, y contra la intimidad -concretamente, de descubrimiento y revelación de secretos- por la difusión de la grabación.

A la puerta del centro, los familiares de la víctima han afirmado que denunciarán estos hechos para llegar "hasta el fondo" porque es "un maltrato" y "no tienen perdón".

Además, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación en la causa que se abra a raíz de los hechos, que son "intolerables".

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmado que este caso, junto a la situación vivida en los geriátricos durante la pandemia, ponen en evidencia el "poco control" sobre estos centros, por lo que ha reclamado que los ayuntamientos tengan "más instrumentos, más inspecciones y más recursos" sobre las residencias y ha aventurado que "sería positivo" que se hablara sobre traspaso de competencias.

Ballart se ha mostrado satisfecho por la reacción de las autoridades ante esta situación "tan lamentable" y ha afirmado que la responsable de las vejaciones "tiene que pagar las consecuencias de sus actos".

A la condena de estos actos también se ha sumado el sindicato CC. OO., que ha pedido no obstante que este "hecho aislado" no suponga "una generalización y estigmatización del colectivo de profesionales de asistencia a la gente mayor".

Desde CC. OO. consideran que el "rechazable caso aislado" que ha tenido lugar en dicha residencia "no debe poner en duda la ética y la profesionalidad de todo el personal" de las residencias de gente mayor.