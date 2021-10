La desgracia en cadena: Braceros del plátano pensando en las penas del patrón

José María Rodríguez

Mientras espera que su mujer venga a recogerlo, José Julio Ramos fuma un cigarrillo y piensa en las desgracias de su patrón: la colada de lava le ha sepultado ya dos casas arriba en la montaña y dos fanegas de cultivo. El drama del volcán se extiende en cadena, sabe que puede que su jornal peligre.

"Es lo que toca, seguir en la finca, no queda otra", explica este palmero de 40 años con cuerpo de derribar los sábados en el terrero de lucha canaria al puntal del equipo rival, como todos los que se dedican a su oficio, tremendamente físico: cargar piñas de plátanos.

El hombre está sudoroso, más de lo habitual. Recoger plátanos enfundado en un mono de cabeza a los pies, con mascarilla y gafas eleva el esfuerzo a otro nivel y ni siquiera protege del todo. No hay más que verle la cara, tiznada de ceniza, o la camiseta, hecha jirones y completamente negra.

"Este es un trabajo duro, pero mucho más ahora, porque todo te cae encima. Tienes que ir con los ojos tapados, también las orejas, que se te llenan de ceniza... La pasas mal. Como ve, acaba uno negro completo", apunta. Y eso que esta mañana no han estado cortando plátanos, sino solo "deshijando", arrancado las nuevas matas, porque la finca "no puedes abandonarla; si no, lo pierdes todo".

"Es jodido, bastante jodido. No es lo mismo que trabajar en una platanera antes. Esperemos que acabe rápido", relata. ¿Y cómo era antes? En una mañana, se explica, cortaban y sacaban de 300 a 400 piñas (matas de plátano, de 40 o 50 kilos cada una), pero en este momento, "si sacas 100, te puedes dar un golpe en el pecho".

La conversación tiene lugar en San Borondón, uno de los barrios de Tazacorte donde es obligatorio confinarse en casa para no exponerse a los gases con cierta carga ácida que emanan del lugar donde la colada de lava irrumpe en el océano, muy cerca de allí. José Julio no lleva ni mascarilla, espera apoyado en el muro de piedras a la sombra de unas plataneras. Después de la faena, necesita respirar.

El hombre se marcha y al poco aparece otro trabajador del plátano. No es extraño. Está en Tazacorte, todo a su alrededor son plataneras. Es Ironel Cuzqueño, que se desnuda de cintura para arriba junto al maletero del coche para sacudirse como puede la ceniza.

Ironel no recoge piñas. Trabaja en las plataneras, pero su faena es otra; da igual, su trabajo hoy ha sido lavar con un chorro de agua las piñas aún en la mata para intentar quitarles la ceniza sin que se dañen. Es desesperante, los plátanos "se aruñan" igual, dice, si salvan algunas "manos" (racimos) se pueden sentir afortunados.

"Más de la mitad de las piñas se van a tirar porque dentro de cada plátano se mete la ceniza", relata Ironel, que a sus 33 años lleva ya una década ganándose el pan en las plataneras.

Subraya que "esto es una desgracia para la isla, porque prácticamente todas las familias de aquí viven del plátano y esto es una cadena". Piensa como José Julio: "Si todas las familias que viven del plátano se quedan sin trabajo, sin nada, pues a los comercios también les va a tocar, porque la gente no va a tener dinero para comprar ni para ir al restaurante", razona.

Ironel reconoce que teme por su futuro: "Claro, yo prácticamente trabajaba en Puerto Naos y Las Hoyas (la zona afectada por el final de la colada o, como mínimo, evacuada). Mi jefe tiene fincas aquí (en San Borondón, al norte de la lava) que son pequeñas. Cuando se termine lo poco que queda por esta zona, ya no hay más trabajo. Solo esperar a que aprueben los ERTE o a ver qué pasa".