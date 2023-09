El desgarrador mensaje que Rodolfo Sancho envió a la familia de Edwin Arrieta

MADRID, 15 (CHANCE)

La hermana de Edwin Arrieta, Darlin, ha visitado esta semana nuestro país para romper su silencio en el programa de Jaime Cantizano en TVE, 'Mañaneros'. Una esperadísima entrevista en la que, además de pedir justicia para el médico colombiano y que Daniel Sancho -presunto asesino de su hermano- cumpla la pena íntegra en Tailandia, también se ha mostrado muy dura con los padres del cocinero español, Rodolfo Sancho y Silvia Broncalo, por no ponerse en contacto con su familia.

"Ellos están sufriendo, pero pueden volver a escuchar la voz de su hijo. Que se acuerden que al otro lado del charco hay unos padres de la tercera edad sufriendo aun más. Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver" se lamentaba.

Sin embargo, y consciente de que Rodolfo y Silvia "son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos", Darlin ha tendido la mano al actor y a su exmujer y ha asegurado que si viajasen a Colombia no tendrían problema en recibirles: "Si ellos quieren ir a Lorica, no tenemos ningún problema con eso" ha añadido, dejando la puerta abierta a un posible encuentro entre ambas familias.

Una visita a nuestro país en la que la hermana de Edwin Arrieta también ha revelado el contenido íntegro del mensaje que Rodolfo le envió dos días después de la detención de Daniel por el asesinato del cirujano. Un desgarrador texto que no había hecho público antes porque no sabía si realmente había sido el artista. Algo que ha corroborado durante su estancia en España, comprobando que el número que se puso en contacto con ella pertenece al protagonista de 'Isabel'. "Le doy las gracias y acepto su pésame. Dios se encargará de todo esto" ha apuntado Darlin.

Un mensaje del que ya se había filtrado parte y que ahora, seis semanas después del atroz crimen, conocemos al completo: "Hola Darlin, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero quiero darte mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia, mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el dolor que siento con esta situación, no quiero ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento, estoy destrozado" confiesa.

A continuación, el actor intenta buscar una explicación al atroz crimen perpetrado supuestamente por su hijo que, "es obvio, tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado". "Pero, sin duda, no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho", reconoce.

Después de confesar que ha "preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento", y de ofrecerse a hablar con los Arrieta si así lo desean -"Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número"- Rodolfo se abre en canal y revela que está "destrozado y con el corazón roto".

Una carta abierta que termina deseado a la familia de Ewdin que "tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones". "Yo no sé si volveré a encontrarla" admite, antes de despedirse confesando que está "sin palabras" y transmitir de nuevo su "más sentido pésame". "Estoy a su disposición. R,S" concluye el mensaje.