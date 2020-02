El TS desestima la demanda de la F. Salud y Naturaleza contra Duque que le acusaba de ofender a las terapias naturales

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado una demanda interpuesta por la Fundación Salud y Naturaleza contra el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en la que le acusaba de ofender a las terapias naturales con unas declaraciones realizadas por la retirada de un complemento alimenticio por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La resolución de la AEMPS acordó la retirada del mercado nacional del complemento alimenticio en cuestión por contener el principio activo sildenafilo, no incluido en su etiquetado. Al hilo de dicha resolución, el ministro publicó en su cuenta personal de Twitter el comentario "uno de los mayores peligros de los "productos naturales": a veces les añaden medicamentos reales para que de verdad tengan algún efecto. Y la gente podría estar tomando algo no adecuado o en dosis excesivas. Menos mal que la agencia del medicamento @AMEPSGOB está al quite".

A juicio del TS no se ha producido "intromisión ilegítima" alguna en el honor de la Fundación demandante, sino un ejercicio legítimo de la libertad de expresión por parte del demandado en el desempeño de sus competencias como ministro, en aquel momento, de Ciencia, Innovación y Universidades, competencias entre las que se encontraban la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todos los sectores.