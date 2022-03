Descubren un yacimiento en China donde se han encontrado restos de una cultura desconocida de hace 40 mil años

Cómo el ser humano se ha ido expandiendo por todo el planeta sigue sin tenerse del todo claro. En cuanto a su llegada al continente asiático, los investigadores creían que llegó hace unos 40 mil años, pero hasta el momento se desconocía su estilo de vida y si había mantenido relaciones con otros pueblos prehistóricos. Un grupo de arqueólogos chinos, franceses, alemanes y españoles ha excavado en Xiamabei, en la Cuenca de Nihewan (norte de China) y ha hallado los restos de una cultura única que habitó en el lugar hace 40 mil años aproximadamente.

En el yacimiento se han encontrado varias herramientas de piedra, con forma de cuchilla (muy finas para la época de la que se trataba) que se utilizarían sobre todo para cortar carne o curtir pieles. Además, lo que más llamó la atención de los expertos fueron los restos de ocre, siendo de los primeros indicios de pigmentación a partir de este material, con técnicas de molido y abrasión de distintos minerales que eran traídos de lugares lejanos. Las evidencias están en el propio suelo, repleto de ocre. Este descubrimiento ha ayudado a los historiadores y arqueólogos a conocer más sobre la cultura y cómo se desarrolló en Asia, lugar donde hubo muchas mezclas genéticas entre las distintas especies de seres humanos.

Una cultura híbrida

Debido a las grandes cantidades producidas de pigmentación, se piensa que su uso fue de carácter cultural: para ceremonias, decoraciones o rituales. El yacimiento de Xiamabei deja a la vista un desarrollo cultural muy temprano, no observado hasta ahora. Esto se puede comprobar en el uso de herramientas de piedra miniaturizadas, a pesar de que su uso común empezó a darse en los hombres de hace 29 mil años. Incluso algunas de las cuchillas tenían un mango adherido, lo cual implica que tuvieron que emplear algún material a forma de adhesivo.

Sin embargo, no se sabe con exactitud que los autores de estos objetos sean manufacturas de los Homo Sapiens, puesto que no hay restos humanos. Pero los expertos sospechan que ellos fueron los habitantes de este lugar, ya que en otros yacimientos se han encontrado evidencias de su presencia en la zona por esas fechas. También hay que tener en cuenta que en ese momento de la historia, había otros seres humanos conviviendo, como el Neandertal y el Denisovano. Aunque se sabe que el Homo sapiens llegó al norte de Asia hace 40 mil años más o menos, no se sabe si se relacionó con otras especies ni cómo se dio esa interacción.

“El trabajo sugiere que hubo una primera oleada de humanos modernos en Xiamabei, probablemente únicos tanto biológicos como culturalmente, que no sobrevivieron, siendo seleccionados por otros grupos humanos en migraciones posteriores”, aclaran los investigadores. Esto demuestra que hubo una mezcla genéticabasada en el mestizaje entre Homo Sapiens más antiguos con grupos de homínidos Neandertales y Denisovanos.

Gracias a esta mezcla, nuestros antepasados pudieron sobrevivir a lo largo de varias oleadas, adaptándose a un clima mucho más frío del lugar geográfico del que provenían (África). "El registro del norte de Asia respalda un proceso de innovaciones tecnológicas y diversificación cultural que emerge en un período de hibridación y mezcla de homínidos", explican los autores del estudio publicado en la revista 'Nature'.