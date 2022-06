Descubren una población de osos polares genéticamente diferentes: No necesitan casi hielo para sobrevivir

El cambio climático es uno de los temas que están sobre la mesa de actualidad constantemente. Esto es debido a que cada vez se notan más sus efectos y los expertos están advirtiendo de que, si no le ponemos freno, vamos a llegar a un punto sin retorno y los efectos que se van a causar en nuestro planeta van a ser irreversibles. Una de las consecuencias que ya estamos viviendo es el deshielo de los casquetes polares, lo cual está afectando a la fauna autóctona, que se tiene que desplazar y adaptar a otras condiciones climatológicas.

De hecho, un equipo de investigadores financiados por la NASA, lleva varios años estudiando el comportamiento de los osos polares y ha descubierto que existe una población en el Ártico que es completamente diferente a las demás. Este conjunto habita en el sureste de Groenlandia. Por ello, han realizado un estudio en el que han plasmado su descubrimiento y que ha sido publicado en la revista 'Science'. En él dicen que "la mayoría de los osos polares dependen del hielo marino para cazar, por lo que es probable que las reducciones actuales y previstas en la aparición y persistencia del hielo marino tengan un impacto importante en su supervivencia".

Sobreviven casi sin hielo marino

Sin embargo, estos animales de Groenlandia están sobreviviendo con apenas hielo marino. Su alimentación se basa en cazar focas en el agua dulce. No obstante, aunque las condiciones de vida sean complicadas, los científicos que se han dedicado a observarlos se muestran positivos con respecto al futuro de esta especie. Los expertos decidieron pedir a los cazadores que había por la zona que les mandasen un diente y la punta de la lengua de cada oso que cazaban.

Con ello, lograrían identificar la edad del animal, así como realizar análisis genéticos. Los científicos llevan recibiendo las muestras desde el año 2011. Los cazadores ya sabían que existía una población de osos polares en la zona de Groenlandia. Pero ahora, los investigadores han detectado que hay dos poblaciones separadas que viven en el este del país. Después de la recogida de muestras, el equipo le preguntó a los cazadores sobre el clima, los animales y la cacería que existía en el lugar.

Genéticamente diferentes

Gracias a su estudio, se han confirmado los cambios que se han dado en la vida de algunos osos polares. Por ello, decidieron sedar a varios osos para adquirir muestras biológicas, así como colocarles collares radiotransmisores. Esta se ha convertido en la "primera evidencia de un grupo de osos polares genéticamente distinto y funcionalmente aislado en el sureste de Groenlandia". La próxima fase de la investigación será realizada el año que viene y consistirá en utilizar los datos de todos los collares, además de la información aportada por los cazadores, para hacer un censo y saber con exactitud el número de osos polares que hay en esta área geográfica.

Lo más relevante de esta investigación es la diferencia genética que posee este grupo de osos. A pesar de que la diversidad genética entre los osos polares no suele ser grande, aumenta cuando también lo hace la población. Ahora mismo, los científicos están completamente seguros de que el grupo de osos que se ha descubierto en Groenlandia no ha sido descrito con anterioridad, no se mezcla con otros grupos y es genéticamente diferente. Es más, se comporta distinto y algunos de sus parámetros biológicos también son diferentes.

En la actualidad solo hay 19 poblaciones de osos polares. Con lo cual, las diferencias que muestra este en concreto hace pensar que ha estado aislada todo el tiempo. Por último, el equipo de investigación prevé que en un futuro se puedan relacionar las diferencias genéticas que posee este conjunto de osos, que los hace únicos.