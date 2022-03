Descubren que el veneno de las serpientes y la saliva de los mamíferos poseen un gen ancestral común

El veneno de las serpientes está compuesto por enzimas, toxinas y pequeños péptidos (uniones de aminoácidos). Esto les ha servido para poder defenderse de otros depredadores, además de atrapar e inmovilizar a sus presas. El veneno se acumula en dos glándulas que se encuentran en los laterales de la mandíbula, cuando la serpiente muerde, las glándulas se aprietan y desprenden su contenido. Pueden causar varios tipos de intoxicaciones, sus síntomas se enmarcan dentro de dos cuadros patológicos: neurotóxico y hemotóxico. Agneesh Barua ha querido estudiar cuál ha sido la evolución del veneno en estos animales, por ello llevó a cabo una investigación que ha sido publicada en la revista 'BMC Biology' .

"Los venenos orales son un modelo tratable de la evolución de los rasgos, ya que están compuestos en gran parte por toxinas proteicas que han evolucionado en muchos tetrápodos, desde reptiles hasta mamíferos. Dada la diversidad de linajes venenosos, se cree que han evolucionado de manera convergente, aunque se encuentran toxinas bioquímicamente similares en todos los taxones", explican en el estudio. Sabemos que el veneno no es exclusivo de las serpientes, algunos anfibios, lagartos y mamíferos también poseen esta característica de defensa y depredación.

Evolución a partir de una misma proteína salival ancestral

La investigación de Barua parece demostrar que, aunque los linajes se separaron hace 300 millones de años, el orígen de todos los venenos de las distintas especies es común. El estudio detalla que el veneno de las serpientes y otros componentes de la saliva de los mamíferos han evolucionado a partir de la misma proteína salival ancestral. Durante el estudio, el equipo de investigadores con los que trabajó Agneesh, se centró en la proteasas de serina. Son un tipo de enzimas que se encuentran presentes en la mayoría de los venenos de mamíferos y reptiles, al igual que en las serpientes.

Los científicos se plantearon la hipótesis de que "en el antepasado de las serpientes y los mamíferos había un grupo común de genes que tenían un potencial tóxico. Las serpientes y los mamíferos tomaron entonces diferentes caminos evolutivos. Algunos linajes de serpientes desarrollaron venenos diversos y cada vez más tóxicos, mientras que en algunos mamíferos el veneno evolucionó, pero en un grado mucho menor". Las proteasas de serina cumplen una función clave en la regulación de la presión arterial. En la actualidad, la saliva de todos los mamíferos contiene pequeñas cantidades de la enzima, que se denomina como calicreina.

Sin embargo, aún se desconoce cuál es la función de la calicreina en la saliva de los mamíferos. No obstante, tanto en las serpientes como en los mamíferos que pueden segregar veneno, la enzima ha desarrollado una toxicidad que, cuando se inyectan en grandes cantidades, pueden causar una bajada exponencial de la presión arterial, lo que lleva a la víctima al desmayo o la muerte. Ya en otros estudios anteriores se habían detectado las semejanzas entrelas calicreínas en el veneno de serpientes y en la saliva de los mamíferos. Pero no ha sido hasta este nuevo trabajo liderado por el estudiante de doctorado Agneesh Barua, que se ha descubierto que están relacionadas.

¿Podría evolucionar la enzima humana hasta volverse tóxica?

“Hay tantas serina proteasas diferentes y que tienen un alto grado de similitud que hasta ahora era demasiado difícil aislar los genes correctos necesarios para determinar su historia evolutiva. Pero con los avances recientes en los métodos genómicos, pudimos identificar y comparar todos los genes que codifican la producción de calicreína en reptiles, anfibios, peces y mamíferospara crear un árbol evolutivo", comenta Barua. De esta manera, el quipo de científicos logró confirmar su hipótesis principal al detectar que, a partir del mismo gen ancestral (presente en antepasados reptíles y mamíferos), habían evolucionado las calicreínas en el veneno de las serpientes y en la saliva de los mamíferos.

Los investigadores quedaron asombrados porque las calicreínas salivales no tóxicas (las de los humanos y otros mamíferos), también han evolucionado a partir del mismo gen ancestral. Es más, hallaron que las calicreínas no tóxicas de los mamíferos (donde se incluye al ser humano), están mucho más ligadas con las toxinas de las serpientes, que con las enzimas venenosas de otros mamíferos. Por lo tanto, los expertos plantean la posibilidad de que la calicreína salival en mamíferos podría evolucionar hasta volverse tóxica. Sin embargo, "el hecho de que tengamos los componentes básicos para desarrollar el veneno no significa que esto vaya a ocurrir", recalcan los investigadores.