Descubren que practicar ejercicios de fuerza reduce la mortalidad: Solo son necesarios 60 minutos semanales

La falta de actividad física es un grave problema de salud que afecta en todo el mundo, por ello, los expertos intentan demostrar constantemente que su ausencia es un factor de riesgo para nuestra salud. Recientemente, un estudio realizado por científicos de la Universidad de Tohoku, en Japón, ha descubierto que realizar ejercicios de fuerza reduce el riesgo de muerte por diversas causas de salud. Todos asociamos el ejercicio con perder peso, pero también puede alargar nuestra esperanza de vida. Con tan solo 30 o 60 minutos semanales aproximadamente de actividad física, se reduce hasta un 20% el riesgo de mortalidad por causas de salud, concretamente, de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer de pulmón, así como otros tipos de cáncer. Además, si se combina con ejercicio aeróbico, la reducción es mucho mayor: un 46% menos de padecer enfermedades cardiovasculares y un 28% para las muertes por cáncer.

Los ejercicios de fuerza que se pueden practicar para mejorar nuestro estado de salud engloban las flexiones, sentadillas, levantamiento de pesas y las bandas de resistencia. El equipo de investigadores decidió estudiar a personas adultas que no tuviesen ningún problema severo de salud. Escogieron a 480 mil individuos de entre los 18 y 97 años de edad, además de tomar como referentes 16 estudios anteriores (en su mayoría estadounidenses) que se han publicado en los últimos 10 años. Tras el análisis se concluyó que las actividades de fortalecimiento muscular están asociadas con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y las principales enfermedades no transmisibles.

¿Qué novedades aporta este estudio?

Se puede reducir el riesgo de muerte entre un 10 y un 17% si se practica ejercicio. Entre las enfermedades comprobadas que se pueden evitar están algunas tan graves como las patologías cardíacas, el accidente cerebrovascular, cáncer y diabetes (con un 46%). También las enfermedades no transmisibles importantes se ven simplificadas. No obstante, no encontraron ninguna asociación entre las actividades de fortalecimiento muscular y el riesgo de algunos cánceres específicos. Pero se confirmó que, con aproximadamente 60 minutos a la semana de ejercicio aeróbico, había una gran disminución del riesgo en el caso de la diabetes.

A diferencia de las investigaciones previas, este estudio plantea cuál es la dósis necesaria de actividad para gozar de una mejor salud y aumentar la esperanza de vida. Con lo cual, aumenta los datos proporcionados por otros científicos en cuanto a este campo se refiere. "Además, nuestro estudio es el primero en evaluar sistemáticamente la asociación longitudinal entre las actividades de fortalecimiento muscular y el riesgo de diabetes", explican los investigadores en su estudio publicado en el 'British Journal of Sports Medicine'.

A pesar de lo relevante que es este análisis, los expertos comentan: "Nuestra revisión sistemática tiene algunas limitaciones. La primera y más importante limitación es que el metanálisis incluyó solo una pequeña cantidad de estudios. El número limitado de estudios impidió algunos exámenes. Por ejemplo, no nos permitió realizar algunos análisis de subgrupos para explicar la heterogeneidad de los hallazgos".