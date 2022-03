Descubren que la música afecta al queso: El hip-hop es capaz de potenciar su aroma y su sabor

El hip-hop o la música clásica podrían ser la clave para mejorar el sabor del queso. Un estudio reciente llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Berna (Suiza) realizó un experimento en el que exponían a distintas variedades de queso Emmental a diferentes estilos de música para ver los efectos que tenían sobre el olor y el sabor de estos. La leche con la que se fabricaron los quesos provenía del mismo ganadero y se procesaron exactamente igual. Los científicos hicieron una separación en cajas de madera nueve quesos de diez kilos y les retransmitieron durante 24 horas seguidas a cada grupo de quesos diferentes géneros musicales.

Unos tenían puesto el álbum 'We got it from here' de la banda de hip-hop 'A tribe called quest'; otros "escucharon" la melodía de Mozart, 'La flauta mágica'; algunos tuvieron puesta la canción de 'Led Zepelin', 'Starway to Heaven'. Hubo unos quesos que estuvieron en completo silencio y a otros se les emitían ondas de alta, baja y media frecuencia. Las melodías no sonaron a través de altavoces, si no que cada pieza tenía en su interior un pequeño transmisor que le reproducía las canciones de manera particular. Tras el experimento, un grupo de catadores profesionales probó los nueve productos y expresaron un veredicto sobre el olor, el gusto y la textura.

¿Es la música el futuro para mejorar el sabor del queso?

"El experimento fue un éxito y los resultados son sorprendentes: el impacto bioacústico de las ondas sonoras afecta los procesos metabólicos del queso, hasta el punto en que se produce una diferencia perceptible en el sabor", expresaron los autores del estudio. Los expertos en catas aseguraron que la música había alterado el sabor y el olor de los quesos, les había dado un aroma más afrutado. Se había visto potenciado el gusto y el olor de aquellos que habían estado expuestos a hip-hop. No obstante, el informe que redactó el jurado, recomienda que se realicen más pruebas y experimentos para confirmar los resultados y las hipótesis.

Los científicos explican que "el conjunto de expertos concluyó que se podían discernir claras diferencias no solo en los análisis de laboratorio, sino también en términos del gusto. Por ejemplo, los quesos en los que se escuchaba música hip-hop o frecuencias bajas eran ambos descrito como ligeramente dulce". Además, los investigadores quisieron que el jurado hiciese dos catas para ver si se reafirmaban en sus conclusiones y comprobaron que así fue. El chef Benjamin Luzuy comentó: "para chefs como yo, estos resultados son fascinantes. Esto abre nuevas vías para nosotros en términos de cómo puede trabajar creativamente con la comida en el futuro”.

Asimismo, el equipo encargado del estudio está rebosante de alegría ya que sus resultados tuvieron un gran impacto mediático. Por ello, el director de la Universidad de Berna, Thomas Beck, afirma que "esta idea inspiradora brinda una gran oportunidad para que nuestra universidad sea vista como un lugar de aprendizaje para estudiantes creativos y comprometidos guiados por profesores dedicados e innovadores”. Por lo tanto, no será extraño que en un futuro no muy lejano veamos cómo la música llena el ambiente de las queserías.