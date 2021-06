Descubren que la malaria crónica es una infección del bazo, no de la sangre

Científicos del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) han descubierto que la malaria crónica provocada por el parásito "Plasmodium vivax" es en realidad una infección del bazo, no de la sangre.

Ambas instituciones han informado este jueves de que este estudio representa un cambio de paradigma para la biología del "Plasmodium vivax", uno de los parásitos causantes de la malaria que se esconde en el bazo.

Hasta ahora, se creía que este órgano era el responsable de eliminar los parásitos de malaria de la sangre, pero los investigadores han concluido que, muy al contrario, actúa como "reservorio y vivero".

El estudio explica también por qué la malaria causada por el "P. vivax" puede tener una forma hepática latente responsable de las recaídas clínicas, junto con parásitos intraesplénicos, que se encuentran dentro del bazo, que llevan a infecciones crónicas asintomáticas, un descubrimiento que proporcionará a los científicos nuevas vías para diseñar estrategias alternativas de control.

La mayoría de casos de malaria los causan los parásitos unicelulares "Plasmodium falciparum" y "Plasmodium vivax", que entran en la sangre por picaduras de mosquitos.

El primero suele ser más grave y virulento, mientras que el segundo presenta una forma latente en el hígado, lo que provoca cuadros clínicos reincidentes.

Hasta el momento, se creía que la enfermedad se produce cuando hay un nivel bajo de "P. vivax" circulando en sangre porque ha invadido los reticulocitos, glóbulos rojos inmaduros, que se encuentran principalmente en la médula ósea, y que los parásitos se destruyen en el bazo.

En cambio, en una carta publicada en el "New England Journal of Medicine", los investigadores han dado con una nueva explicación tras lograr describir una "biomasa" que no se había detectado hasta el momento de "P. falciparum" y "P. vivax" en el bazo.

Tras estudiar a personas infectadas con ambos parásitos, los investigadores han comprobado que, al contrario de lo que se pensaba, hay un número mucho mayor de parásitos en el bazo que en la sangre, sobre todo de "P. vivax", lo que les ha permitido concluir que la malaria crónica vivax es una infección del bazo, no de la sangre.

En otro artículo, publicado en la revista "PLOS Medicine", el mismo equipo ha apuntado, después de examinar las distintas etapas del reticulocito y las diferentes fases de "P. vivax" en el bazo, que el parásito se ha adaptado para sobrevivir y puede incluso replicarse en este órgano.

"Estos resultados cambian totalmente la comprensión de la biología del parásito y el papel del bazo, es rompedor", ha señalado la investigadora Carmen Fernández Becerra, quien ha explicado que, "con el paso de los años, cada vez era más difícil de justificar lo que estaba establecido sobre los roles del hígado y el bazo en P. vivax".

Este estudio se ha llevado a cabo en Indonesia, con pacientes del Rumah-Sakit-Umum-Daerah (RSUD), el hospital regional más grande de la provincia de Papua.

Se obtuvieron muestras de bazo de 22 pacientes asintomáticos, que habían sido sometidos a cirugía para extirpar el órgano debido a casos de trauma, se compararon con las de 9 pacientes sin malaria, y se analizaron muestras de sangre periférica para calcular la cantidad de parásitos presentes, así como las etapas de los parásitos en los distintos tejidos.

Los científicos encontraron que el 95,5 % de los pacientes estaban infectados con malaria y que los reticulocitos en el bazo eran más rígidos que los de la sangre periférica, lo que sugiere que se retenían de forma mecánica en el bazo.

También había acumulados en el bazo eritrocitos de todas las etapas del desarrollo, con densidades de parásitos no destruidos 3.590 veces superiores a las de la sangre en circulación, lo que representa un 95,1 % de la biomasa total de "P. vivax" en el cuerpo.

Todos estos resultados indican que los parásitos se acumulan en el bazo activamente y es donde tiene lugar la mayor parte del ciclo de vida (asexual) dentro de las células de la sangre.