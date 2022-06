Descubren el pez de agua dulce más grande del mundo: 4 metros de largo y 300 kilos

Han encontrado el pez de agua dulce más grande del mundo (de los documentados), según han asegurado unos científicos. Se trata de una subespecie de raya gigante que pesa 300 kilos y mide 4 metros de largo, superando al pez gato de 293 kilos que se había detectado en Tailandia en el año 2005. Se encontró el pasado 13 de junio en el río Mekong, en Camboya. Fue un pescador de la zona quien avisó a las autoridades y al grupo 'Wonder of the Mekong', un grupo conservacionista.





El río Mekong, lugar en el que se ha encontrado a la enorme raya, consta de una gran variedad de especies vegetales y animales. Sin embargo, la excesiva pesca que se da en el lugar, así como la contaminación, están poniendo en peligro al ecosistema. Cuando los científicos ecologistas acudieron al lugar de los hechos, se quedaron absortos ante la magnitud del animal, y rápidamente midieron al pez y confirmaron que el récord había sido superado, a pesar de que no haya un registro oficial sobre los peces gigantes de agua dulce.

"Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong. Es una maravilla de la naturaleza", ha dicho el biólogo Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicado en el perfil del proyecto en Facebook. Una vez medida, se le puso una etiqueta acústica y se la soltó en el agua, con el objetivo de rastrear el patrón migratorio que lleve el animal y así conservar la especie, que se ha considerado en peligro de extinción.





Los conservacionistas han iniciado un plan con la Administración de Pesca de Camboya para que, si algún pescador se encuentra con un pez gigante o en peligro de extinción, adviertan a los expertos. Los científicos aseguran que haber encontrado y documentado esta raya gigante es un rayo de esperanza para el río Mekong, por las adversidades que está sufriendo debido a la contaminación. Esto se debe a que si se encuentra un pez de tan grandes dimensiones significa que el ambiente del agua sigue encontrándose en buen estado.