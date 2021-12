Descubren en China un embrión de dinosaurio de 66 millones de años

Varios científicos han anunciado este martes el descubrimiento de un embrión de dinosaurio, el cual está perfectamente conservado, y que data al menos de hace 66 millones de años y que estaba preparándose para salir del huevo. Este descubrimiento se ha producido en Ganzhou, sur de China, y pertenece a un dinosaurio terópodo sin dentadura, u oviraptosaurio, que los investigadores bautizaron como “bebé Yingliang”.

Esta postura, era hasta ahora desconocida en los dinosaurios, es similar a la de los embriones de aves modernas, señala un comunicado realizado por la Universidad de Birmingham (Reino Unido). En las aves estas posturas están relacionadas con un comportamiento controlado por el sistema nervioso central y es fundamental para el éxito de la eclosión.

Después de estudiar el huevo y el embrión, los investigadores creen que este comportamiento previo a la eclosión, que hasta ahora se consideraba exclusivo de las aves. El embrión está articulado sin grandes alteraciones por la fosilización: con una longitud estimada de 27 centímetros desde la cabeza a la cola, la criatura se encuentra dentro de un huevo de 17 centímetros.

Habría crecido hasta los dos o tres metros de largo de haber llegado a ser adulto, y probablemente se habría alimentado de plantas. El ejemplar es uno de varios fósiles de huevos que quedaron olvidados en un depósito por décadas. Fue entonces cuando el equipo de investigadores sospechó que podrían contener dinosaurios no nacidos y raspó parte del huevo para descubrir el embrión dentro.

Our little one has just arrived. Welcome Baby Yingliang, a gorgeous fossil dinosaur embryo preserved inside its egg!

You're looking here at a baby dinosaur, not too long before it would have hatched. pic.twitter.com/NtXE8XODjT