Descubren a Boris Johnson saltándose el confinamiento en 2020 a raíz de esta fotografía

El primer ministro británico, Boris Johnson, insiste en desmentir la reunión o fiesta que presuntamente celebró en mayo en pleno confinamiento por el COVID-19 durante el año 2020. Esta vez, ha sido el diario The Guardian el que ha revelado una fotografía en el que se ve al ministro con los funcionarios en los jardines de Downing Street.

Hoy, 20 de diciembre de 2021, el periódico británico abre en portada con la imagen de Johnson en la reunión o “fiesta” . En la imagen se puede observar una terraza, con dos mesas separadas y otra más al fondo. En total, 17 personas, todas ellas sin mascarilla, que acompañan al primer ministro y su esposa en este evento que estaba prohibido por la situación que sufría el país (y el resto del mundo) por la pandemia del coronavirus.

EXCLUSIVE: Boris Johnson and staff pictured with wine in Downing Street garden in May 2020 https://t.co/HDyvi70Nqd