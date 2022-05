Descubren un biomarcador que podría ayudar a prevenir la muerte súbita en los bebés

Un equipo de investigadores de Australia ha identificado un biomarcador en la sangre de los bebés que podría prevenir el síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL). Se trata de un fallecimiento inesperado de un bebé que tiene menos de un año de edad y que, aparentemente, está sano. La causa de este tipo de muertes sigue siendo todo un misterio, incluso después de haber llevado a cabo múltiples estudios y autopsias. Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), este síndrome afecta a uno de cada 1.000 niños. Es una de las principales causas de muerte, a nivel mundial, en los bebés durante su primer año de vida.

Hay expertos que recomiendan acostar al bebé en una postura concreta: evitar que duerma boca arriba o boca abajo, así como no abrigar demasiado al pequeño. También hay otros factores que se consideran de riesgo, como son: fumar y beber alcohol durante el embarazo, el consumo de drogas, la obesidad de la madre y la anemia. Así lo dice la AEP. Pero no todo es peligroso, también se deben destacar los factores que se consideran como protectores: lactancia, vacunación y el uso de chupete. No obstante, aunque estos factores demostraron ser efectivos para reducir el riesgo de fallecer, la causa exacta de este tipo de muerte sigue siendo desconocida.

Butirilcolinesterasa

Pero gracias al equipo de investigadores australianos, ahora se sabe que hay un biomarcador sanguíneo que podría ayudar a detectar qué recién nacidos tienen riesgos de sufrir el síndrome de la muerte súbita del lactante. Este descubrimiento abre las puertas para futuras investigaciones sobre intervenciones más concretas. El estudio ha sido publicado en la revista 'The Lancet', en el que apuntan que la enzima llamada butirilcolinesterasa (BChE), "puede proporcionar una medida de la disfunción autónoma". La BChE tiene un rol muy importante en la activación del cerebro y las muertes súbitas.

Según han observado los científicos, los bajos niveles de esta enzima al nacer se relacionaron con los bebés que murieron súbitamente. Esto se debe a que no tenían la capacidad de despertarse cuando se quedaban dormidos, al igual que tampoco podían responder a los estímulos del ambiente. A estas conclusiones llegaron tras haber tomado muestras de sangre de más de 500 bebés recién nacidos. Después, comprobaron los niveles de la enzima entre todos: 26 de ellos murieron por SMSL, 41 por otras causas y hubo 655 que sobrevivieron.

Los 26 que fallecieron por muerte súbita resultaron tener bajos niveles de butirilcolinesterasa y su cuerpo no controlaba las funciones inconscientes e involuntarias que todo organismo normal debe llevar a cabo. Por otro lado, los que habían muerto por otras causas no denotaban esa falta de la enzima. "Durante mucho tiempo se ha considerado que el sistema colinérgico puede estar involucrado en las muertes por SMSL, pero hay pocos estudios que investiguen las enzimas post-mortem", explican los autores de la investigación. El sistema colinérgico es el encargado de regular las funciones orgánicas, motoras y el movimiento.

"Hemos encontrado el primer marcador que indica vulnerabilidad antes de la muerte. El hecho de no despertarse cuando es apropiado ha sido considerado durante mucho tiempo un componente clave de la vulnerabilidad de un bebé", comenta la líder de la investigación, la doctora Carmel Harrington, del Hospital Pediátrico de Westmead. No obstante, los investigadores remarcan la importancia de continuar con los estudios para conocer un poco más sobre el SMSL y poder prevenirlo.