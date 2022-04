Descubiertas las momificaciones más antiguas practicadas en Europa: Tienen más de 8 mil años de antigüedad

En la década de los 60 del siglo pasado unos arqueólogos de Lisboa (Portugal) encontraron unos restos humanos que tenían 8 mil años de antigüedad. Se encontraban en el suroeste de Portugal y, con el paso de los años, se ha descubierto que se trata de las primeras momificaciones encontradas en Europa y, tal vez, del mundo entero (son anteriores a las famosas momias de Egipto). Hace poco, un equipo de investigadores encontró unos negativos que había sobre el descubrimiento arqueológico, así que decidieron revelarlos. Gracias a ello, detectaron que la momificación es mucho más antigua de lo que creíamos, siendo común en la época prehistórica.

Las imágenes que rescataron enseñaban los restos de las trece personas que se encontraban enterradas. Los expertos notaron algo curioso, sus extremidades estaban hiperflexionadas, no estaban dispuestas de manera natural. Esto indica que esas partes del cuerpo podrían haber sido extirpadas y separadas del resto, para luego juntarlas. Además, las articulaciones de las manos y los pies estaban en perfecto estado, cuando lo normal es que sean las primeras en descomponerse. Por este motivo, los arqueólogos supusieron que la descomposición no tuvo lugar porque los individuos fueron momificados. Su estudio ha sido publicado en la revista 'Journal of Archaelogy'.

Esqueletos comprimidos y transportados

Tras investigar más a fondo comprobaron que algunos de los esqueletos estaban más comprimidos que otros, muestra de un tratamiento diferente antes de enterrarlos. Es más, los cuerpos pertenecían a distintos lugares, con lo cual se les había transportado, una técnica habitual en la momificación, puesto que los cadáveres son menos pesados (no tienen sus órganos). El análisis "confirmó detalles sobre el tratamiento del cadáver y proporcionó nuevos conocimientos sobre el uso de los espacios funerarios. Es posible que algunos cuerpos hayan sido momificados antes del entierro, un fenómeno posiblemente relacionado con su conservación y transporte, lo que destaca la importancia tanto del cuerpo como del lugar de entierro en el suroeste de Portugal mesolítico", explican los autores.

El estudio propone que los cadáveres habrían sido estirados con cuerdas y atados a alguna estructura que permitiese drenar los líquidos del muerto, pero que, a la vez, mantuviese el cuerpo intacto. "Nuestro análisis indica que los cuerpos fueron preparados antes del entierro en formas previamente desconocidas. En algunos casos, la flexión de las extremidades es tan fuerte que puede haber requerido un elemento de soporte adicional, como una envoltura, lo que podría ayudar a explicar cómo se colocaron los cadáveres en espacios reducidos. Dependiendo del tipo de envoltura, se podría haber evitado la entrada de sedimentos, permitiendo que los huesos se movieran a posiciones más hiperflexionadas mientras el sedimento circundante todavía ejercía presión sobre el cuerpo", comentan los investigadores.

Complicaciones al averiguar la técnica empleada

La descomposición de la piel y los tejidos hace que sea muy complicado averiguar qué técnica de momificación se ha empleado. No obstante, este descubrimiento permite conocer más sobre la sociedad prehistórica, sus costumbres y rituales. "Si bien la momificación es relativamente simple de descubrir y lograr en condiciones climáticas secas, como las del desierto de Atacama. En Europa, donde el clima es mucho más húmedo, es difícil, porque los tejidos rara vez permanecen intactos", afirman en el análisis. Los climas mediterráneos como el del sur de Portugal (con veranos largos y calurosos) promueven la putrefacción de los cuerpos expuestos al aire, incluso medio día después del fallecimiento.

"Si bien estas condiciones pueden acelerar la descomposición, también pueden facilitar la momificación natural", resaltan los expertos. Tanto los tratamientos previos al entierro, como la desecación mediante la técnica de momificación, no se habían sugerido hasta el momento durante el Mesolítico en el Valle del Sado. Que la momificación en el Portugal del Mesolítico no se hubiese propuesto antes puede haber sido consecuencia de los sesgos en las investigaciones. Los arqueólogos concluyen diciendo: "contrariamente a las expectativas tradicionales, las prácticas de retención de los muertos, incluida la momificación, pueden haber sido generalizadas", a lo que añaden que "los estudios arqueotanatológicos comparativos y experimentales son una herramienta valiosa para investigar los procesos de descomposición".