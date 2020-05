Descubiertas 27 especies nuevas de líquenes y dos géneros en el considerado segundo mayor inventario mundial

El hallazgo se ha llevado a cabo en el Parque Nacional Glacier Bay de Alaska y en él ha participado un investigador del RJB-CSIC

Un equipo internacional de científicos, liderado por el investigador norteamericano Toby Spribille, de la Universidad de Alberta, en Canadá, ha llevado a cabo el segundo mayor inventario mundial de líquenes hasta ahora realizado, que ha permitido descubrir 27 especies nuevas y dos géneros en el Parque Nacional Glacier Bay de Alaska.

Los líquenes, asociación simbiótica formada por hongos y algas y/o cianobacterias fotosintéticas, constituyen una estrategia evolutiva muy exitosa dentro de los hongos, con más de 19.000 especies conocidas a nivel mundial y presentes en prácticamente todos los ecosistemas terrestres. La unión de ambos organismos produce una estructura, el liquen, que es completamente distinta a cualquiera de los dos organismos por separado. Dentro del liquen se dan las condiciones óptimas para que las algas y/o cianobacterias realicen la fotosíntesis, a través de la cual se generan azúcares que sirven como alimento para el hongo.

Componentes claves en ecosistemas en altas latitudes, los líquenes son capaces de vivir en cualquier zona terrestre, desde el ecuador hasta los polos, desde las costas hasta las altas montañas, cubriendo aproximadamente el 8% de la superficie terrestre. No obstante, a pesar de su importancia e interés, el número de estudios cubriendo amplias regiones son escasos debido a la inversión de tiempo y recursos humanos que suponen los estudios de estas características.

Para este nuevo estudio, en el que ha participado el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico (RJB) Sergio Pérez-Ortega, se han analizado, usando una combinación de recolecciones clásicas en el campo, con análisis extensos tanto químicos como moleculares, cerca de 5.000 especímenes y se han encontrado un total de 947 taxones, incluyendo 831 de hongos liquenizados y 96 de hongos liquenícolas y 20 hongos saprófitos.

"Además de la descripción de esas 27 especies nuevas para la ciencia y dos géneros de líquenes, también se han encontrado 93 especies por primera vez en Alaska y 38 en Norteamérica", añade el investigador.

El Parque Nacional Glacier Bay es unos de los parques nacionales más grandes de Estados Unidos, con 10.849 km2. Se trata de un paisaje mixto de bosque lluvioso boreal costero y de hábitats a baja altitud que representan estadios tempranos de sucesión en zonas deglaciadas después de la Pequeña Glaciación o Pequeña Edad de Hielo, que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX.

El área no cubierta de hielo es de 6.023 km2 y, salvo una pequeña área alrededor de la sede central de la administración del parque nacional, es totalmente inaccesible por carretera, así que la mayor parte de los muestreos se hicieron dependiendo de la accesibilidad por barco.

El estudio, recientemente publicado en 'The Lichenologist', se llevó a cabo entre 2011 y 2014, en lo que al muestreo se refiere, y en los años siguientes se llevó a cabo la investigación en el laboratorio. En el trabajo se presentan 280 secuencias nuevas de AND fúngico y únicamente no se han podido asignar 98 especies (un 10,3% de las detectadas) a las ya conocidas.