El descorazonador llanto de un niño víctima del bullying que ha generado una ola de solidaridad

Quaden Bayles, un niño australiano de nueve años, padece desde su nacimiento de acondroplasia. Este trastorno en el crecimiento óseo de los cartílagos provoca enanismo en quienes lo padecen, especialmente en las extremidades. Las estatura media que alcanzan los hombres con acondroplasia es de 131 centímetros y de 123 centímetros para las mujeres. Sin embargo, alguno de ellos puede ni siquiera superar los 62,8 centímetros.

Bayles ha vivido siempre con este trastorno, pero las burlas crueles de sus compañeros de colegio han llevado al menor a una situación desesperante. Tanto es así, que su madre subió un vídeo a sus redes sociales mostrando el amargo lamento de su hijo. Entre descorazonadores sollozos, el niño pedía morir para no seguir siendo objeto de las bromas de sus teóricamente amigos de clase.

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. �������� pic.twitter.com/DysTrmlaiD — YouDontNeedToKnowMyName (@S11E11B11A) February 20, 2020

Dame una soga, quiero suicidarme (...) Solo quiero apuñalarme en el corazón ... Quiero que alguien me mate", decía el pobre Quaden. El vídeo ha sido compartido multitud de veces y ha conseguido llegar a muchas personas, que han enviado innumerables mensajes de apoyos para el niño y su madre. Un famoso comediante, Brad Williams, ha conseguido incluso recaudar 150.000 dólares para que el niño pueda viajar con su familia a Disneyland y disfrutar de unas divertidas vacaciones. "Quiero que Quaden sepa que nunca debe tolerarse la intimidación y que es un ser humano maravilloso que merece alegría", escribió. Brad Williams también padece enanismo, por lo que sabe perfectamente por lo que está pasando el menor. "Esto no es solo por Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos. Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen", añadió. Si lo donado superaba el coste del viaje a Disneylandia, el excedente sería destinado a organizaciones benéficas que luchan contra el acoso escolar.

La madre de Quaden Bayles compartió el video públicamente en Facebook en un intento de concienciar sobre las cicatrices emocionales que dejan en un niño el acoso escolar. "Tratamos de ser lo más fuertes y positivos posible, pero así es como la afecta el acoso a un niño de nueve años, señalaba en el vídeo. "Acabo de recoger a mi hijo de la escuela. Fui testigo de un episodio de bullying, llamé al director y quiero que la gente sepa que este es el efecto que tiene".

En una entrevista con el medio australiano SBS, Balles ha detallado que cuando llegó a la escuela a recoger a su hijo unas niñas "le estaban dando patadas en la cabeza como si fuera un cachorro". La madre, desesperada, confiesa que ya no sabe qué hacer para paliar el dolor de su hijo, que se siempre incomprendido socialmente por su enfermedad.

El equipo de rugby favorito de Quayden, el Indigenous All Stars, también a invitado al pequeño a acompañar a los jugadores en su salida al campo para su próximo partido. “Sabemos que pasas por un momento duro. Pero los chicos estamos aquí y estamos contigo. Queremos asegurarnos de que estás bien. Y asegurarnos de que sabes que tu madre está de tu lado y que nosotros estamos de tu lado. Solo procura pensar en las cosas buenas. Porque queremos que estés por aquí y que nos lideres en la salida al campo este fin de semana. Significará más para nosotros que para ti. Cuídate mucho y esperamos verte en los próximos días", ha dicho el equipo reunido en un vídeo que también ha logrado muchos mensajes de apoyo.