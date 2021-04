Descenso en terremotos no determina el final de la serie sísmica de Granada

Expertos en terremotos han advertido, cuando se acaban de cumplir tres meses desde que se reactivara el enjambre sísmico del área metropolitana de Granada, que el descenso en el nivel de actividad en esta zona no permite dar por concluida esta serie que ha acumulado ya más de dos millares de temblores.

La catedrática del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y experta en estas materia Ana Crespo Blanc ha explicado a Efe que, a pesar de la reciente relajación en el número de terremotos, no ha transcurrido tiempo suficiente para afirmar que el enjambre sísmico haya terminado.

"Incluso aunque se hubiera acabado ya cabe esperar otros, si bien no podemos predecir si habrá uno mañana, el año que viene, dentro de tres décadas o en un siglo", ha indicado la investigadora, quien ha recalcado que "la tectónica de placas es imparable".

La "evidente calma" que percibe la población de la zona no implica por tanto que la serie de terremotos no pueda reactivarse en cualquier momento, dado que los tiempos de la Tierra no tienen nada que ver con los del ser humano, ha insistido.

"No ha pasado tiempo suficiente para poder llegar a una conclusión clara", ha continuado Crespo Blanc, que espera que la actividad sísmica que ha afectado a esta zona de Granada haya podido servir para tomar conciencia a la población, que en muchos casos parece haber vuelto "a los miedos de la Edad Media".

"La gente se asustó realmente y se precipitó a las calles, cuando lo que había era que pensar fríamente y resguardarse junto a una mesa o una silla, sin salir fuera mientras durara el terremoto", ha dicho esta experta, partidaria de que la cultura y la prevención sísmicas puedan ser abordadas de forma regular en los centros escolares, especialmente en todo el sureste peninsular.

En una línea similar se ha manifestado el catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Granada e investigador del Instituto Andaluz de Geofísica Jesús Ibáñez, que ha insistido en que las unidades temporales creadas por el ser humano nada tienen que ver con los plazos del propio planeta.

"Sé que hay una prisa tremenda con este asunto porque en este mundo se quiere una respuesta rápida", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que tres meses o incluso años desde que se producen determinados episodios sísmicos "no son nada" desde el punto de vista geológico.

"Que ahora haya menos no significa nada y puede que lo que ocurra en tres, cuatro o cinco años siga relacionado con la actual serie sísmica", ha recalcado.

Ibáñez también ha sido especialmente crítico con la actuación de las autoridades políticas en este últimos meses y se ha preguntado qué han hecho o invertido realmente para contribuir a aumentar la conciencia ciudadana sobre esta materia.

"A pesar de que la Tierra está dando una tregua, cuántos de nosotros nos hemos olvidado de lo ocurrido y cuántas de las promesas se han perdido", ha dicho este experto, quien cree que la humanidad es muchas veces "muy prepotente" respecto a la posición que ocupa en el planeta.

Según los últimos datos facilitados a Efe por la Red Sísmica Nacional, desde pasado 23 de enero se han registrado en la zona cerca de 2.700 terremotos, una treintena de los cuales han tenido una magnitud superior a 3.

El informe de la actividad sísmica en Atarfe-Santa Fe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) más reciente recuerda que, desde principios de diciembre, se registran una serie de terremotos superficiales al noroeste de la ciudad de Granada, en el entorno de las localidades de Atarfe, Pinos Puente y Santa Fe.

El 2 de diciembre hubo un primer terremoto de magnitud 3,6 ampliamente sentido en numerosas localidades cercanas al epicentro pero sin causar ningún daño, y la serie se reactivó posteriormente a finales de enero y desde el 23 de ese mes hubo hasta cinco terremotos con magnitud superior a 4, fuertemente sentidos en numerosas localidades cercanas al epicentro y que causaron daños materiales. EFE

