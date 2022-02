El descenso en el número de contagios por la covid-19 alivian, poco a poco, la presión hospitalaria

Los territorios que han notificado datos sobre la evolución de la pandemia apuntan a otra jornada más de descenso en los indicadores de trasmisión del coronavirus, a la vista de que los fines de semana se reportan menos casos a los servicios de salud, pero con la constatación esta semana de que el descenso de la sexta ola comienza ya a dar un alivio real a los hospitales.



A falta de los datos genéricos de todo el país, las comunidades y ciudades autónomas que ofrecen cifras los fines de semana han informado de un descenso casi generalizado, en algunas regiones importante, en el número de contagiados, lo que apuntala la tendencia a la baja de los últimos días.



La presión hospitalaria tanto en planta (en torno al 13 %) como en las unidades de cuidados intensivos (ya por debajo del 20 %) se ha ido reduciendo progresivamente esta semana al igual que los contagios, aún muy altos en gran parte de las comunidades. Una tendencia avalada por el menor número de ingresos que también han registrado los territorios durante el fin de semana.



Sin embargo más de 10 territorios en España aún tienen sus UCI por encima del 15 %, considerado umbral de riesgo muy alto.



Este descenso en la incidencia acumulada en toda España, aún por encima de los 2.000 casos por y a la espera de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad de mañana, se produce en un contexto en el que no todas las comunidades contabilizan el número real de contagios diarios, ya que los servicios de salud en algunos territorios no computan los autotest caseros o los detectados en farmacias a efectos de calcular la incidencia.



MENOS CONTAGIOS DETECTADOS EN EL ÚLTIMO DÍA



Los índices de contagios que han dado algunas comunidades este domingo corresponden al sábado.



Es el caso de Aragón, que ha notificado 962 positivos correspondientes, 984 menos que el día anterior (viernes) y 935 menos que los registrados una semana antes, y ningún fallecido.



También Murcia, que registró el sábado 758 nuevos contagios, menos de la mitad que el día anterior, con lo que continúa el descenso de casos, aunque el número de fallecidos sigue alto, con ocho.



La Rioja ha comunicado un descenso de contagios 112 respecto al sábado, para quedarse con 2.306 casos, mientras que Ceuta continua el descenso progresivo de los contagios en la ciudad con 51 en las últimas veinticuatro horas.



Baleares ha diagnosticado 688 nuevos casos en las últimas 24 horas, cuando en las UCI están ingresados 67 enfermos de coronavirus, lo que supone una ocupación del 19,6 %, la presión mas baja desde el 4 de enero.



Navarra ha experimentado un gran descenso de los nuevos casos diarios al sumar el sábado 395 frente a los 738 del día anterior, un descenso que puede estar motivado, aclara su consejería de Salud, por el menor número de pruebas diagnósticas que se realizan en fin de semana al estar cerrados los centros de salud. Además, han fallecido 3 personas.



Cantabria ha notificado 530 contagios, casi 300 menos que en el balance anterior, y otros seis fallecidos, con la incidencia a la baja pero con un ligero repunte en la hospitalización.



MUNICIPIOS QUE NUNCA HAN REGISTRADO CASOS COVID



Pese a todo, dos años y diez millones de contagios después del primer caso de coronavirus en España, aún se pueden encontrar municipios que no han notificado ningún contagio: son pocos y pequeños, pero pueden presumir de ser los últimos reductos en esta pandemia mundial.



Tras seis olas, la última especialmente contagiosa por la variante ómicron, de los 8.131 municipios de España siguen libres del virus unos 76, cifra en la que no figuran Castilla y León, que informa por zonas básicas de salud y no por localidades, ni Cataluña, que solo da datos de pueblos de más de 200 vecinos (ninguno de los cuales se ha salvado del contagio).



La región con más pueblos invictos frente a la pandemia es Castilla-La Mancha, con 30, seguida de Aragón (24), La Rioja (13), Comunitat Valenciana (7) y Andalucía y Canarias (1 cada una), según los datos facilitados a EFE por los departamentos de salud de las distintas comunidades autónomas.



Por el contrario, no se ha librado de la covid-19 tras 737 días de pandemia ningún municipio de Baleares, Murcia, Extremadura, Asturias, Galicia, Cantabria, Madrid, Navarra y País Vasco, donde el pasado agosto cayó su último reducto, el concejo de Pipaón.



EL TURISMO LASTRADO POR DOS AÑOS DE PANDEMIA



Ya en un plano económico, este domingo se ha conocido que la pandemia ha dejado un rastro desolador en el turismo, con pérdidas que suman, al menos, 150.000 millones de euros y cerca de 117 millones de turistas menos, aunque las previsiones para 2022 son bastante más optimistas.



No será el año de la recuperación plena de los valores de antes de la pandemia, coinciden los agentes del sector, pero sí dará un fuerte impulso a los movimientos turísticos para volver a la normalidad entre 2023 y 2025, según los segmentos de actividad, de acuerdo a los datos de las encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE).