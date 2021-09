Descartan niveles dañinos del herbicida glifosato en las mujeres lactantes

El glifosato, un herbicida de amplio uso en la agricultura, está presente en el 80 % de la orina de las mujeres lactantes españolas, aunque éstas presentan una exposición considerada de bajo riesgo y se descarta que sean niveles dañinos para su salud.

Así lo afirma un estudio del Área de Seguridad Alimentaria de la Fundación por el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), el primero en España sobre la exposición interna de la población a este herbicida.

El objetivo de la investigación fue evaluar la exposición y el riesgo a glifosato en una población de madres lactantes y se estableció que este colectivo está ampliamente expuesto al herbicida, aunque los niveles en origen "suponen un riesgo sanitario bajo".

El estudio revela que son las frutas el alimento más directamente vinculado con la exposición a glifosato, un plaguicida que desde su introducción en 1974 se ha convertido en el más usado del mercado, y está presente en diferentes formatos en más de 750 productos pesticidas.

La exposición a glifosato de las personas que trabajan con el producto es a través de la absorción cutánea. En cambio, para la población general, la vía principal es el consumo de alimentos y agua con residuos de esta sustancia.

Por otro lado, los niveles de glifosato hallados fueron comparados con otros estudios internacionales y los resultados muestran que las madres que participaron en la investigación presentaban una exposición considerada de bajo riesgo.

Esta sustancia ha estado rodeada de controversia después de que la Agencia para la Investigación del Cáncer (IARC) la clasificara como "probable cancerígeno para los humanos" (Grupo 2A).

Sin embargo, la agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) consideró "muy improbable" que fuese una sustancia cancerígena para los humanos y mantuvo su autorización como herbicida agrícola.

"Debido al amplio uso del herbicida glifosato en la agricultura y a la controversia internacional sobre su seguridad, considerábamos necesario conocer cuál es el nivel de exposición y el riesgo de la población española a esta sustancia", señala Vicent Yusà, responsable del Área de Seguridad Alimentaria de Fisabio-Salud Pública.

Los estudios internacionales de exposición interna a glifosato a través de la biomonitorización humana (presencia en nuestro cuerpo) son escasos y los centrados en grupos vulnerables de población son muy limitados.

En este contexto, el estudio realizado por los investigadores de Fisabio es el primero que se lleva a cabo en España y pretende incrementar el nivel de conocimiento sobre el riesgo de esta sustancia en la población.

El estudio se ha llevado a cabo con muestras de orina de unas 100 mujeres lactantes de entre 20 y 45 años que dieron a luz en el Hospital La Fe de Valencia.

Las muestras han sido gestionadas por el Biobanco para la Investigación Biomédica y en Salud Pública de la Comunitat Valenciana (IBSP-CV).

El artículo "Biomonitoring of glyphosate and AMPA in the urine of Spanish lactating mothers", escrito por los investigadores e investigadoras del Área de Seguridad Alimentaria de Fisabio-Salud Pública Pablo Ruiz, Pablo Dualde, Clara Coscollà, Sandra Fernández, Elvira Carbonell y Vicent Yusà, ha sido publicado en la revista "Science of the Total Enviroment".