Desarrollan el primer test que distingue con precisión la depresión y el trastorno bipolar

Científicos de la Universidad de Australia del Sur han desarrollado la primera prueba del mundo para predecir con exactitud los trastornos del estado de ánimo de las personas, basándose en los niveles de una proteína específica que se encuentra en el cerebro.

Los vínculos entre los bajos niveles del factor neurotrófico maduro derivado del cerebro (mBDNF) y la depresión son bien conocidos pero, hasta ahora, no ha sido posible distinguir entre las tres formas de la proteína BDNF en las muestras de sangre.

La forma madura promueve el crecimiento de las neuronas y protege el cerebro, pero las otras dos formas de BDNF (su precursor y el prodominio de BDNF) se unen a diferentes receptores, causando degeneración de los nervios e inflamación.

Este kit de ensayo puede ahora distinguir con precisión entre estas proteínas, a diferencia de otros kits comerciales del mercado. El hallazgo, en colaboración con la Universidad de Adelaida y la Universidad Médica de Kunming en China, se ha publicado en un nuevo artículo en la revista científica 'Journal of Psychiatric Research'.

Los investigadores señalan que hay pruebas sólidas que sugieren que el estrés psicológico disminuye el mBDNF y que la falta de mBDNF causa depresión. En un estudio de 215 personas en China, incluyendo 90 pacientes con depresión clínica y 15 con desorden bipolar, los investigadores encontraron claros vínculos con bajos niveles de mBDNF en su sangre. Cuanto más severa es la depresión, más bajo es el nivel de mBDNF.

Los niveles de BDNF maduros en pacientes que no tomaban antidepresivos también eran más bajos que los pacientes tratados con antidepresivos. Sorprendentemente, no hubo diferencia en los niveles de mBDNF entre 14 personas con antecedentes de intentos de suicidio y el grupo de control de 96 personas. No se encontraron diferencias significativas entre los sexos.

"Dado que el BDNF y el mBDNF tienen actividades biológicas diferentes, que funcionan en oposición entre sí, es esencial que podamos distinguir entre estas dos proteínas y detectar cambios en sus niveles", explica uno de los investigadores, Zhou.

Los investigadores dicen que los niveles de mBDNF en suero inferiores a 12,4 ng/ml podrían utilizarse como punto de corte para diagnosticar la depresión y el trastorno bipolar. "Esto podría ser un biomarcador objetivo además de una evaluación clínica por parte de un médico", indica Zhou.