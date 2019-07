Desarrollan un compuesto experimental capaz de retrasar el crecimiento de un cáncer de sangre agresivo

Investigadores del Centro Integral del Cáncer Lineberger de la UNC (Estados Unidos) han descubierto una señal de célula hiperactiva que contribuye al crecimiento de un cáncer de sangre agresivo, lo que ha propiciado el desarrollo de un compuesto experimental capaz de bloquear dicha señal y, por tanto, retrasar el crecimiento del tumor.

En concreto, los científicos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han identificado una nueva diana para el linfoma primario de cavidades, un tipo de linfoma no Hodgkin causado por una infección con el herpesvirus asociado al sarcoma de 'Kaposi', también conocido como herpesvirus humano 8.

"Encontramos que una proteína llamada Tyro3 está altamente regulada y expresada en un subtipo de linfoma no Hodgkin, llamado linfoma de derrame primario. También desarrollamos un compuesto dirigido a Tyro3, y encontramos que destruía células y tumores de linfoma de derrame primario", han explicado los expertos.

Y es que, tras buscar señales celulares hiperactivas, denominadas quinasas, en el linfoma primario de cavidades, así como en otros tipos de linfoma no Hodgkin, y caracterizar la actividad de las señales de quinasa en las células cancerosas, comprobaron que las quinasas ayudan a controlar la señalización celular, y le dicen a las células que crezcan y se dividan.

Así, demostraron que la quinasa Tyro3 era excepcionalmente hiperactiva en las células del linfoma primario de cavidades, en comparación con las células normales, y encontraron que podía activar una vía que promueve la supervivencia del cáncer. De hecho, cuando trataron las células con un compuesto que desarrollaron, UNC3810A, vieron una activación de la muerte celular dependiente de la dosis y una supresión significativa del crecimiento del tumor.

"UNC3810A se usó como un compuesto de herramienta in vivo para comprender las funciones biológicas de Tyro3 en el linfoma de derrame primario en este estudio. El trabajo para optimizar UNC3810A a candidato preclínico continuará en el laboratorio. Identificamos un nuevo objetivo en un subtipo de linfoma no Hodgkin, y este objetivo también se regula al alza en otros tipos de cáncer además de los linfomas, por lo que potencialmente el medicamento que desarrollamos se puede usar para varios cánceres", han zanjado.