Desahucian a 18 familias vulnerables de un bloque ocupado en Badalona

Un total de 18 familias vulnerables con menores a cargo han sido desahuciadas este viernes de un bloque ocupado en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelona), la mayoría de las cuales ya han sido atendidas por los servicios sociales del ayuntamiento.

Tal como han explicado fuentes municipales, se trata de un edificio ocupado desde hace siete años, durante los que ha habido tres intentos de desahucio que finalmente se ha concretado hoy por orden judicial.

El concejal de Protección a las Personas e Impulso Comercial, David Torrents (JxCat), ha señalado a Efe que de las 18 familias afectadas, 15 cuentan con un informe de vulnerabilidad, por lo que ya están siendo asistidas por servicios sociales.

Torrents ha asegurado que el Ejecutivo local, liderado por el PSC, está buscando pensiones o apartamentos para que puedan pasar la noche, dando prioridad a las familias con menores, y ha garantizado que, como se trata de una emergencia, podrán pasar al menos "unas cuantas semanas" en los mismos.

El edil también ha aseverado que la intención del consistorio es "subsanar el problema a lo largo de los próximos meses".

El desahucio, que ya ha concluido, ha comenzado alrededor de las 11:00 horas con la presencia de seis dotaciones antidisturbios (ARRO) de los Mossos d'Esquadra, aunque ha discurrido sin incidentes.

Por su parte, el líder de la oposición, Xavier García Albiol (PPC), ha acusado al PSC de "apoyar a los ocupas" del bloque y ha recalcado que su formación está al lado de "los vecinos".

"Hoy se ha desocupado un bloque ocupado ilegalmente. Concejales de gobierno de la moción de censura me acusan de 'no haber hecho nada para pararlo'. Lo he dicho siempre: yo estoy con los vecinos y no con los ocupas. Por cierto ¿qué hacía hoy una concejal del PSC apoyando a ocupas?", ha indicado en Twitter.