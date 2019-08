El desafortunado comentario de una presentadora americana que comparó a su compañero negro con un gorila

Una presentadora de televisión de Oklahoma, Alex Housden, ha tenido que disculparse un día después de provocar una polémica al haber dicho que su copresentador se parecía al gorila que en ese momento salía en el programa que presentan ambos. Cuando salió el vídeo en la pantalla, la presentadora comentó que tenía un aire a su compañero, Jason Hackett, que es de raza negra.

Después de este suceso, muchas personas que estaban viendo el programa no se lo tomaron con humor y criticaron con mensajes a través de Twitter a la presentadora. Por ello, al día siguiente, Alex Housden tuvo que rectificar y pedir disculpas: “Ayer dije algo que era desconsiderado e inapropiado”, dijo entre lágrimas al público y al propio Hackett.

Por su parte, su compañero no tuvo problemas en aceptar las disculpas y apuntilló: "Me hirió mucho y a muchos de ustedes también", pero también quiso dejar una reflexión: "Esperaba que este episodio pudiera servir como una llamada de atención y un momento de enseñanza".

Pero a pesar de firmar la paz en directo, los usuarios de Twitter, mandaron algunos mensajes más a la presentadora.

Time to start looking for other jobs — hood booger (@charmennnn) August 28, 2019

Racist — Stand For Justice (@Stand4Justice44) August 27, 2019

Aunque también hay quien ha decidido apoyar a la presentadora entendiendo que se había equivocado pero que había que perdonarla.

I support you queen. Hold your head up high. You did nothing wrong! — McGregor McCloughan (@Marcmak) August 28, 2019

I forgive you. You didnt mean no harm. Dont let the sensitive internet get to you. — DJ Prince (@MoneyTalkHipHop) August 24, 2019