El deporte puede causar lesiones articulares y artrosis: Estas son las maneras de prevenirlo

Solemos pensar que los dolores de articulaciones están relacionados con la edad, pero este no es el único motivo por el que pueden aparecer. Practicar deporte, que nos ayuda a mejorar nuestra salud, también puede ser el causante de lesiones osteoarticulares. Debido al esfuerzo que se hace cuando se realiza ejercicio físico, las articulaciones se pueden desgastar o lesionar. Además de los dolores propios que conlleva y la reducción de la movilidad, puede afectar al estado de ánimo de las personas que lo sufren, sintiéndose frustrados o tristes. Las personas que se encuentran en estas situaciones negativas, observan que su calidad de vida empeora.

Pero no debemos pensar que el deporte va a dañarnos, si se practica un ritmo moderado nos ayudará a que tengamos unos músculos fuertes que protegen las articulaciones absorbiendo los impactos. Sin embargo, "cuando la disciplina deportiva se realiza a muy alta intensidad puede causar el desgaste prematuro de las articulaciones. Llevado a límites extremos, el ejercicio puede actuar como agente patológico sobre el aparato locomotor, generando traumatismos que conducen a múltiples lesiones y a la artrosis", comenta la OAFI (Fundación Internacional de la Artrosis). Los expertos aseguran que no hay que tomarse esto a la ligera, ya que actualmente hay 500 millones de personas en todo el mundo que tienen artrosis.

El riesgo del deporte de alto rendimiento

Cada vez se dan más casos de deportistas de élite que sufren lesiones articulares, ya que la exigencia es también mayor. OAFI aconseja que "si practicas deporte de alto rendimiento debes dedicar especial atención a tu salud articular. A modo de ejemplo, los deportistas que practican fútbol, baloncesto, boxeo, hockey, lucha libre o levantamiento o lanzamiento de pesos (deportes de impacto), desarrollan más artrosis que los corredores de fondo". No obstante, no son solo los profesionales quienes se lesionan, si no que hay un 43% de españoles que hace algún deporte, de los cuales, el 75% lo practica por su cuenta (sin entrenador).

Por este motivo, los expertos advierten que es muy importante crear una cultura concienciada con este problema, que está tan invisibilizado, para prevenirlo. Asimismo, es necesario enseñar a los ciudadanos, desde que son niños, una práctica saludable y responsable. Los doctores Pedro Guillén y José Mª Vilarrubias llevaron a cabo un estudio sobre los condoprotectores en el deporte y observaron que los futbolistas de élite presentaban un 15,5% de artrosis de rodilla, frente a un 3% en los jugadores no profesionales. Aun así, sigue habiendo mayor riesgo de desarrollar artrosis en las personas que practican algún deporte de impacto, ya sea de manera profesional o amateur.

¿Qué se puede hacer para prevenir?

Los doctores explicaron que los condoprotectores ayudan a prevenir, retrasar o estabilizar las lesiones en huesos y articulaciones, además, si se está en edad de crecimiento y se tienen factores de riesgo, deben comenzar a tomarse lo antes posible. Desde la Fundación Internacional de la Artrosis aclaran que "practicar deporte es saludable, pero debe hacerse de manera responsable para no llevar el cuerpo al límite y evitar problemas de movilidad en el futuro. Es muy importante que el deportista dedique el tiempo necesario al calentamiento y a la recuperación antes y después de realizar ejercicio físico de alta intensidad".

De igual modo, se recomiendan más los deportes como caminar, bicicleta o nadar, ya que no hay un impacto directo sobre las articulaciones, como sí ocurre en otros deportes (baloncesto, fútbol, atletismo, etc.). A pesar de que la artrosis no tiene cura, se lleva investigando durante varios años para conseguir una. Muchos científicos creen que la solución está en las células madre. No obstante, lo que sí que existen son medidas preventivas. Estas son, según la OAFI, las siguientes.