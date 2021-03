Denuncian el acoso homófobo que sufre el alcalde de Terrassa (Barcelona)

El Observatorio contra la Homofobia de Cataluña (OCH) ha denunciado ante la Generalitat el acoso homófobo al que se ve sometido el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, que este martes volvió a recibir insultos y comentarios en las redes por su orientación sexual.

El propio alcalde ha notificado al Servicio de Atención Integral LGTBI "para que proceda de oficio" un tuit dirigido a él en el que el autor escribió: "Si esperas que alcalde te responda a este pos lo llevas jodido...responde a lo que le interesa y lo hace muy gallito pero a esto no responderá...no ves que su culo se alimenta de salchicha marroquí".

"No diré que estoy acostumbrado porque nunca nos podemos acostumbrar a que nos falten al respeto, pero no es la primera vez y seguramente no será la última", ha replicado Ballart.

Por su parte, el presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez, han informado a Efe de que han comunicado este nuevo ataque homófobo contra el alcalde de Terrassa al Gobierno catalán "para que active el régimen sancionador de la ley contra la homofobia 11/2014" y también han comunicado el hecho al Síndic de Greuges.

El OCH ha denunciado "el acoso homófobo" que sufre continuamente Ballart y ha hecho un llamamiento a "manifestar el rechazo a los ataques y a mostrar la solidadad con el alcalde".

"Ya son muchas las agresiones sufridas por Jordi Ballart en tanto que alcalde y gay. Es insoportable este goteo de odio constante hacia su persona. No podemos naturalizar las violencias hacia las personas LGTBI y hay que activar todos los mecanismos legales necesarios para detener y condenar estos incidentes de forma eficiente y efectiva", ha señalado el presidente del OCH.

Rodríguez también ha lamentado que en los seis años de vida de la ley 11/2014 han denunciado 818 incidencias LGTBIfóbicas y el Gobierno catalán, a través del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, únicamente ha impuesto 12 sanciones, es decir, el 1,04 por ciento del total de casos.

Según el presidente del OCH, "está habiendo un aumento de un 25 % de denuncias por LGTBIfobia en el último año, lo que hace inaplazable la aprobación por parte del nuevo gobierno del reglamento de la ley".