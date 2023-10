Demuestran que el impacto de la fragilidad en los candidatos a trasplante hepático depende del tiempo de espera en lista

Un nuevo estudio publicado en la revista 'JHEP reports' y en el que han participado cinco centros españoles (cuatro de los grupos pertenecientes al CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas, CIBEREHD), ha demostrado que el impacto de la fragilidad en los candidatos a trasplante hepático depende del tiempo de espera en lista.

Así, en un contexto de trasplante de hígado con tiempos de espera cortos, la fragilidad no impacta en la mortalidad pretrasplante ni en el riesgo de salida de lista por estar demasiado enfermo para la intervención. Por el contrario, sí que impacta en la utilización de recursos sanitarios postrasplante.

La fragilidad física es una condición prevalente en los pacientes con cirrosis y constituye la manifestación clínica de la atrofia muscular, la malnutrición y el deterioro funcional.

"Datos sólidos basados en estudios norteamericanos asocian la fragilidad física con resultados adversos tanto antes como después del trasplante hepático; pero, hasta la fecha, la evidencia en contextos trasplantadores fuera de los Estados Unidos era escasa", ha explicado Marina Berenguer, catedrática de la Universidad de Valencia e investigadora líder del grupo de Hepatología, Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplantes del IIS-La Fe y del CIBEREHD.

"El objetivo del estudio era validar externamente el Índice Hepático de Fragilidad, un índice continuo basado en tres sencillas pruebas físicas --la fuerza de agarre medida con un dinamómetro, el tiempo que tarda un paciente en levantarse y sentarse cinco veces de una silla y el equilibrio-- en una cohorte española", ha comentado Lorena Puchades, primera autora y también líder del estudio.

Los investigadores reclutaron a pacientes ambulatorios con cirrosis incluidos en lista de espera de trasplante hepático en cinco hospitales españoles entre 2018 y 2020. De los 212 pacientes incluidos en el estudio, el 21 por ciento fueron clasificados como frágiles en base a puntos de corte preestablecidos del Índice Hepático de Fragilidad.

Los resultados obtenidos no permitieron validar la utilidad de dicho índice para predecir resultados adversos previo al trasplante hepático probablemente debido al corto periodo en lista de espera (solo 78 días) y a la baja tasa de muertes y salidas de lista por enfermedad (solo cinco pacientes) en comparación con los estudios estadounidenses. Por el contrario, en comparación con los candidatos a trasplante 'no frágiles', los pacientes 'frágiles' presentaron estancias hospitalarias significativamente más largas (9 vs 13 días) y tasas de complicaciones en el primer mes postrasplante, significativamente más elevadas (55% vs 100%).

Los autores destacan que este estudio sienta las bases para iniciar investigaciones que evalúen el beneficio de estrategias dirigidas a la pre y rehabilitación en contextos de trasplante hepático con tiempos de espera cortos.