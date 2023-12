Demuestran que cantar ayuda a gestionar la ansiedad en personas con Covid persistente

Los líderes vocales de la Ópera Nacional Inglesa (ENO, por sus siglas en inglés) y especialistas pulmonares de Imperial College Healthcare Trust de Reino Unido han desarrollado talleres dirigidos a personas con Covid-19 prolongado que experimentan dificultad para respirar y ansiedad asociada a la enfermedad, demostrando que la música, y concretamente cantar, es un buen aliado para controlar esta ansiedad al facilitar la respiración controlada.

El programa desarrollado se llama 'ENO Breathe' y, desde sus comienzos, ha crecido hasta convertirse en un programa nacional que ahora recibe referencias de 88 clínicas del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido y ya ha ofrecido rehabilitación y alivio a más de 3.000 participantes. 'ENO Breathe' también ha inspirado otras iniciativas en toda la región europea.

Este programa utiliza ejercicios sencillos para fomentar una respiración más tranquila y regulada, una exhalación más prolongada y una mejor conciencia corporal para que los participantes vuelvan a patrones de respiración más normales. En estos ejercicios se incluye el uso de la música y el canto como método de concentración y relajación para prolongar la respiración.

"Un patrón de respiración desordenado se produce cuando la cantidad de aire que las personas perciben que necesitan no coincide con lo que realmente necesitan", explica la consultora en medicina respiratoria en el Imperial College de Londres, la doctora Sara Elkin. "Cuando las personas están estresadas, respiran profundamente. Si ese estrés continúa en su cuerpo, ese patrón de respiración desordenado permanece ya que el cerebro se adapta a la respiración de esta manera", añade.

Aunque el mecanismo aún no se comprende completamente, la doctora Elkin dice que parece que una proporción de personas quedan con este patrón respiratorio desordenado como consecuencia de los efectos virales del SARS-CoV-2. Para desarrollar el programa 'ENO Breathe', consultaron con una variedad de profesionales de la salud, desde fisioterapeutas hasta equipos de habla y lenguaje con el fin de desarrollar un programa seguro e impactante de seis semanas.

"Es realmente reconfortante ver los resultados. El 80 por ciento de los participantes dice que sus niveles de dificultad para respirar han mejorado al final del programa. Estamos viendo una mejora similar en los niveles de ansiedad. Entonces, sea lo que sea lo que haga el programa, no hay duda de que reduce el estrés y permite que el sistema nervioso se reequilibre y funcione mejor", destaca la doctora Elkin.

LAS CANCIONES DE CUNA SON LA MÚSICA DE LA SEGURIDAD

Además de los ejercicios de respiración, el programa también lleva a cabo actividades de música como cantar y, según explica la directora creativa de 'ENO Breathe', Suzi Zumpe, "todo lo que se canta en este programa está relacionado con canciones de cuna". "Una canción de cuna es la música de la seguridad. También es culturalmente algo que existe en todas partes, en todas las sociedades del mundo", asegura Zumpe.

Las melodías relajantes que utiliza el programa están diseñadas para ser cantadas por cantantes no especializados, con frases cortas que ofrecen la extensión suficiente para ayudar a prolongar la respiración sin llevar a las personas más allá de sus límites. Los participantes se unen desde la privacidad de su propia casa, con sus micrófonos apagados durante los ejercicios, lo que elimina cualquier presión para realizarlos.

Para garantizar que los participantes no se vean perjudicados en su recuperación por el esfuerzo excesivo 'ENO Breathe' solo recibe referencias de la red de centros de evaluación post Covid-19 del Reino Unido.

"Fue absolutamente fantástico. Las sesiones no solo me ayudaron mucho con mi respiración, sino que también aliviaron mi ansiedad y me dieron la oportunidad de encontrarme con otras personas en la misma posición. Me sentí menos solo y fue un verdadero punto de inflexión para mí", declara Eric, participante del programa 'ENO Breathe'.

Esta experiencia no solo se ha comprobado con 'ENO Breathe', sino con el programa 'Aufatmen' ('un suspiro de alivio'), desarrollado por la cantante de ópera del Arts of Health Austria, Jennifer Davison. Este programa vocal durante el Covid-19 prolongado se basa en la sólida tradición de musicoterapia del país austriaco, incorporando una variedad de ejercicios de respiración y canciones populares.

'Aufatmen' también ha desarrollado una grabación que la gente puede escuchar en busca de inspiración y meditación, basada en la música querida en la tradición operística de Viena.

Davison explica que, debido a que "el nervio vago se mueve desde el intestino hasta el cerebro, a través de la laringe", cantar o tararear puede resultar relajante ya que "esta es una de las principales formas de pasar de la lucha y la huida al descanso y digerir directamente a través de la voz".

"Después de las sesiones muchas personas informan que tienen más energía que antes. Les resulta más fácil expresar sus sentimientos sobre su enfermedad y muchos hablan de una opresión en el pecho o un nudo en la garganta que ha desaparecido", asevera Davison. "Creo que estamos ante un cambio de paradigma con respecto a cómo pensamos acerca de la salud, y estoy realmente emocionado por la posibilidad de integrar este tipo de prácticas para lograr una mejor respiración en nuestras vidas", añade.

Debido a los buenos resultados obtenidos, otros países están siguiendo el ejemplo del Reino Unido y Austria. En Alemania, la asociación de profesores de voz profesionales Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen (BDG) inició en 2021 su programa 'Durchatmen'.

"La gente va de un médico a otro y todavía se siente muy mal. Cuando acuden a nosotros, los tomamos en serio. No es un resultado rápido, pero vemos mejoras inmediatas. Como decimos, necesitamos respirar profundamente y se necesita tiempo para cambiar las cosas", comenta una de los miembros de 'Durchatmen', Corinna Reynolds.

Desde hace un tiempo se reconoce que las artes desempeñan un papel importante en la salud y el bienestar y, dado que la demanda supera la oferta de participación en cursos, las tres organizaciones buscan un mayor reconocimiento de los beneficios de los enfoques holísticos y centrados en el paciente en el manejo del Covid-19 prolongado.