La demanda de papel higiénico, pañales y pañuelos sigue más alta de lo normal a los 14 días de aislamiento

ASPAPEL asegura que la capacidad de producción de papel higiénico en las 10 fábricas de España supera "con creces" la demanda

Las empresas de papel sanitario mantienen su "plena capacidad de producción" funcionando para "rellenar" los stocks existentes antes del anuncio de las medidas de restricción de movimientos establecidas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, ya que la demanda sigue siendo más alta de lo habitual en circunstancias normales durante la segunda semana de confinamiento.

El director general de ASPAPEL, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, Carlos Reinoso, ha señalado a Europa Press que en la segunda semana de confinamiento y una vez pasado el efecto acopio inicial, la demanda "se ha normalizado algo" en los últimos días pero "aún sigue siendo más alta comparada con una situación normal".

Así, ha precisado que al inicio de la pandemia, la demanda de papel higiénico creció hasta un 50 por ciento por encima de los niveles normales por el "efecto acopio que muchos hogares realizaron". Reinoso ha explicado que este incremento de la demanda se atendió "principalmente" o "en gran parte" a los stocks disponibles al inicio de la crisis sanitaria, aunque también, pero en mucha menor medida, con un aumento de la producción en las plantas.

Además, ha garantizado que en todo este tiempo "no se ha producido ningún problema", ni falta de papel higiénico para los consumidores españoles en cuanto a la producción ya que las diez plantas de papel sanitario (papel higiénico, pañales, compresas, servilletas y pañuelos) están operando con normalidad, aunque con las medidas de sanidad establecidas en el marco de las medidas adoptadas para frenar la pandemia.

Reinoso opina que era por un lado "esperable" este pico de demanda ya que en "todas" las situaciones de tensión, crisis, preocupación, muchos de sus papeles se convierten en objeto de deseo.

"El papel higiénico es el caso más paradigmático y no deja de ser algo irracional ya que pese a ser un producto indispensable este acopio no está justificado", considera el director general de ASPAPEL que achaca esta demanda a un "mecanismo de autoprotección" que da seguridad psicológica y genera un "efecto placebo".

Pero "lo fundamental", según subraya es que España tiene "capacidad de producción para un demanda normal pero también para un pico de demanda que aún sigue por encima de un mes normal".

SECTOR COMPROMETIDO

Con motivo del contexto motivado por el COVID-19, ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores que han extremado sus medidas de protección y prevención para que "prácticamente" todas las fábricas estén funcionando "con normalidad y a pleno ritmo" para asegurar la disponibilidad de este bien básico.

Si bien, admite que alguna de las fábricas ha tenido que reorganizar y reforzar los turnos al entrar alguno de sus trabajadores en cuarentena y/o por dificultades de acceder a su puesto de trabajo (especialmente en la zona de Igualada).

MUCHO MÁS PAPEL HIGIÉNICO QUE NECESIDAD EXISTENTE

"El acopio realizado no está justificado, pues España tiene capacidad suficiente de fabricación de este tipo de papeles no solo para una situación normal sino incluso para puntas de demanda", ha afirmado Reinoso que achaca los problemas "muy puntuales" de desabastecimiento "subsanados rápidamente" no a la falta de producción sino por las limitaciones en los puntos de venta en su capacidad de reposición de los estantes.

Así, ha manifestado que el sector es muy consciente de que las medidas sanitarias deben hacerse de manera cuidadosa para que la fabricación y distribución de productos esenciales no se ponga en riesgo, no solo en la producción del papel sanitario sino del conjunto de envases para la alimentación o el sector farmacéutico.

Pero, admite que a fecha actual las fábricas pueden seguir produciendo pero no dejan de tener "una cierta intranquilidad" de que según evolucione la pandemia provocada por el coronavirus se puedan "establecer nuevas limitaciones a la producción o al transporte de mercancías".

Por ello, "desde el primer" día Aspapel mantiene interlocución con el Ministerio de Industria para evitar estos desajustes en sectores críticos.

"No solo es el papel sanitario, sino el de los embalajes y también los papeles gráficos. Es necesario mantenerlo", ha reclamado.

En la actualidad, España cuenta con ocho empresas y un total de 10 fábricas de papel higiénico y sanitario que en 2019 tuvo una producción de 777.400 toneladas, un 8,2 por ciento más que el año anterior.

Se trata, efectivamente según Reinoso, de una producción más alta que el consumo de papel higiénico y sanitario (higiénico, de cocina, pañuelos, servilletas, compresas o pañales) en España fue de 742.300 toneladas, un 4 por ciento más que en 2018.

MEDIDAS POR COVID

En el marco del refuerzo de las medidas de protección y protección, el sector ha extremado las medidas de protección y prevención y ha implantado el teletrabajo en los puestos donde es posible, pero garantizando la fabricación para que no falten estos bienes de primera necesidad.

Pero el director general de ASPAPEL que representa a 48 empresas papeleras, con 80 fábricas, no solo de papel sanitario, insiste en la importancia de mantener también la producción de envases y embalajes para la distribución de comida, bebida, productos farmacéuticos o de higiene y limpieza y los papeles para la información, la comunicación, el ocio y la cultura.

"Prácticamente todas las fábricas de celulosa y papel siguen abiertas para producir estos bienes básicos y evitar el desabastecimiento. La producción se mantiene globalmente en niveles similares a los anteriores al estado de alarma y la capacidad está intacta", ha precisado Reinoso que no niega algunas dificultades para mantener la producción por algún trabajador que ha dado positivo en COVID-19 lo que les ha obligado a entrar en cuarentena.

Por último, ha insistido en la importancia de mantener el sistema de envases para alimentación, sanidad u otros usos que dependen de las cajas de cartón. "Mantener los circuitos logísticos es imprescindibles para evitar que colapse la producción y evitar el desabastecimiento de productos básicos higiénicos, alimentarios y farmacéuticos.

"Esa es la primera responsabilidad de la industria: asegurar la distribución de productos esenciales para evitar que a la crisis sanitaria se pueda sumar una crisis social", ha concluido.