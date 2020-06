La demanda de fármacos subió un 20 % en marzo pero no hubo desabastecimientos

La demanda de medicamentos en las farmacias se incrementó en el mes de marzo un 20 %, siguiendo el "efecto del papel higiénico", según el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, que ha asegurado que no ha habido problemas de desabastecimiento durante la pandemia.

Lo ha dicho este lunes durante su comparecencia ante el Grupo de Trabajo Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputado, en la que ha subrayado que no se puede reconstruir el sistema sanitario ni la salud pública sin las farmacias.

Aguilar ha informado de que, a pesar del incremento "tremendo" de la demanda de medicamentos en marzo, en abril fue negativa (-2 %) y se prevé que en el mes de mayo se sitúe alrededor de un -20 %, "porque se toma cuando se necesita, esto no son patatas fritas".

En cuanto a los problemas de desabastecimiento por el que se han interesado la mayoría de los grupos parlamentarios, ha asegurado que, "si algo hemos hecho bien todos, ha sido el control de los desabastecimientos en esta pandemia".

Ha explicado que desde el 13 marzo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Farmaindustria, la distribución y el Consejo se pusieron a trabajar y, aunque ha habido problemas puntuales, "hemos sido capaces entre todos de arreglarlos".

Así, ha indicado que en los primeros días de la pandemia hubo un medicamento que multiplicó por 7 las necesidades en las farmacias y no hubo desabastecimiento "porque trabajamos todo el sector".

Ha lamentado que el Gobierno fijara el precio de las mascarillas un mes y medio después de que el Consejo lo solicitara y ha denunciado la falta de equipos de protección de los farmacéuticos, que "nos hemos protegido como hemos podido".

A este respecto, ha recordado que 19 farmacéuticos han fallecido por coronavirus y 493 han pasado la enfermedad y ha lamentado que no se les haya considerado profesionales sanitarios.

"Si algo hay frustrante, es que no sabemos por qué hemos pasado de ser profesionales sanitarios por ley a no contar", ha señalado Aguilar, quien ha dicho: "Cada vez veo los datos me pongo enfermo, porque ¿dónde están esos 19 que han fallecido?".

Durante su intervención, Aguilar se ha referido a la necesidad de los pacientes de acceder a su medicación en la farmacia sin tener que desplazarse sin sentido al hospital, cuando se trata de un medicamento que no requiere control clínico inmediato como los indicados para la artritis reumatoide, la psoriasis, el lupus o la colitis ulcerosa.

Según Aguilar, en los últimos años los españoles han perdido accesibilidad a estos medicamentos.

"Esto ocurre porque 3 de cada 4 principios activos, es decir el 72 % de los nuevos medicamentos, los más innovadores, se dispensan en el hospital por razones económicas y no clínicas, como debería ser según la legislación", ha advertido.

Y ha pedido a los diputados que "busquen las fórmulas que tengan que buscar, pero no hagan desplazarse inútilmente a los ciudadanos".

Ha negado que el gasto en medicamentos de farmacias sea elevado, ya que se sitúa en un 11 % por debajo de la media europea y está en los niveles de 2006.

Para justificarlo ha puesto el ejemplo del tratamiento de un paciente para la prevención de accidente cardiovascular con un historial de infarto de miocardio, en el que se administre un fármaco para el colesterol, un antihipertensivo y un antitrombótico, que tiene un coste mensual de 3,65 euros.

"Mientras que las dos horas de parking que tendré que pagar al salir de esta Cámara, en una ciudad como Madrid, son 4,70 euros, un 30 % más", ha recalcado.