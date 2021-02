El delirante vídeo de un joven al descubrir los impuestos en su primera nómina: "¿Es así siempre?"

¿Cuánto dinero debemos pagar en impuestos? El debate sobre las retenciones tributarias ha vuelto a ponerse en el disparadero después de que varios youtubers españoles hayan decidido 'fugarse' a Andorra para pagar menos impuestos. El caso de El Rubius ha destapado una situación que ha generado una importante división entre quienes defienden la libertad a la hora de elegir entre una u otra fiscalidad y los que apelan al carácter solidario y que paguen más los que más tienen.

Un divertido vídeo se ha convertido en viral estos últimos días a raíz de esta polémica. El protagonista es un joven norteamericano que está feliz porque va a recibir la primera nómina de su vida. Lo que no espera es que ese día también va a conocer lo que son los impuestos.

La grabación está hecha por el padre del chico en el interior del coche. Los dos viven en Chicago (Illinois). El joven entra en el coche emocionado con el sobre que incluye la nómina de su primer sueldo. Sin embargo, la belleza del momento termina cuando ve el dinero que le han quitado en impuestos. De la felicidad a la depresión. "¿Trabajé muy duro para esto?", pregunta en voz alta. “¿Por qué pusiste esa cara" pregunta el padre del joven.

Visiblemente molesto, el chico de 18 años se baja del coche enfadado y regresa minutos después. El padre padre le explica que es normal que tenga que pagar impuestos al Estado. “Siempre tienes que pagar impuestos. Tienes que hacerlo cada vez que te paguen”, le explican al joven. “Si gané todo ese dinero con mi trabajo, ¿por qué no puedo recibirlo todo?”, se pregunta el chico de nuevo. “Porque tienes que pagar impuestos federales”, le dice de nuevo el padre.

El vídeo ha generado un alud de comentarios, la mayoría compadeciéndose del pobre chico que ya sabe lo que es pagar impuestos. Muchos otros también le recuerdan que, gracias a esos impuestos que está pagando, se cubren muchos servicios públicos de interés general. Esperemos que eso le sirva como consuelo para este joven.

CUÁNTO GANAN LOS YOUTUBERS

Según la revista Business Insider, El Rubius ganó a lo largo de 2020 más de cuatro millones de euros. Bajo su alias, este chico de 30 años ha dedicado gran parte de su vida a publicar vídeos de todo tipo centrados en el mundo de los videojuegos. Hoy por hoy es el youtuber español con más éxito en la plataforma: tiene 38 millones de suscriptores en su canal canal elRubiusOMG.

En el otro lado está el streamer Ibai Llanos, que defiende que los impuestos se paguen en España: "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguraba en un vídeo que se ha hecho viral. "Por mí como si me quitan la mitad" porque los que deben pagar menos son las rentas más bajas como la de su madre o la de su abuela, argumentó.

Llanos es el tercer streamer de la plataformaTwitch mejor pagado del mundo y el primero de habla hispana, con unos ingresos anuales de cerca de 1,18 millones de euros, según un estudio de la empresa financiera CashNetUsa.

Junto a ellos destaca Samuel de Luque Batuecas, más conocido como VEGETTA777, que es el segundo youtuber español más influyente. Su canal cuenta con 32 millones de suscriptores y se centra en los gameplays de videojuegos. Se estima que esta plataforma le produce unas ganancias de 14.000 euros al mes, es decir, 197.000 euros al año.

