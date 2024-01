El delegado del Gobierno reconoce que "no hay muchos indicios" sobre la desaparición de la mujer en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido que "no hay muchos indicios" sobre Manuela Castillejo Calderón, la mujer de 67 años desaparecida el pasado 22 de enero en Badajoz.

Quintana ha informado de que en el dispositivo de búsqueda participan efectivos de la Policía Nacional y voluntarios pero el mismo, hasta el momento, no ha arrojado "avances".

"La Policía Nacional, además, está coordinando el grupo de voluntarios que está rastreando la zona del río donde entendemos que puede estar, pero realmente indicios no hay porque nadie vio salir a esta mujer, no sabemos por dónde fue, lo tenemos bastante complicado", ha dicho.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha añadido que en la búsqueda de la desaparecida se cuenta también con el apoyo de un helicóptero llegado desde Sevilla y de unidad especializada de perros.

"Esto es lo que estamos realizando, estamos haciendo los trabajos, pero ahora mismo todavía no tenemos resultados, no tenemos, es un caso en el que no hay muchos indicios de por dónde pudo ir esta mujer", ha añadido.

Quintana ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de una visita en Villafranca de los Barros para reunirse con la Asociación de Madres contra la Droga (Amadrovi) y hacer un recorrido por las obras de la N-630.