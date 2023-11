El delegado del Gobierno dice que no hay novedades en el caso de Urbasa y que la violencia vicaria es una "hipótesis"

El delegado del Gobierno en Navarra en funciones, Valentín Velasco, ha señalado que no hay "ninguna novedad" en la investigación por las muertes de un padre y su hijo de 7 años en la zona de Urbasa y ha explicado que la violencia vicaria "es una hipótesis".

En declaraciones a los medios de comunicación, Velasco ha indicado que "la Guardia Civil sigue investigando los hechos y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión que ponga fin a la investigación de los hechos". "Hasta que no se llegue al final no hay ningún dato nuevo que se pueda aportar ahora", ha añadido.

Ha insistido en que "están abiertas todas" las vías de investigación y que la posibilidad de un caso de violencia vicaria "es una hipótesis". "Hasta que no concluyan las investigaciones no se puede decir nada concluyente", ha remarcado.

Por su parte, José Miguel Barbero, jefe interino de la Guardia Civil de Navarra, ha explicado que "la autoridad judicial recibirá el atestado de la Guardia Civil con el fin de las investigaciones y ya tiene a su disposición el informe de la autopsia, que le ha facilitado la clínica forense, y determinará y calificará lo que hay". "En este momento no tenemos nada más", ha agregado.

"Si de los informes que tiene de la autopsia o de algo nuevo que aparezca lo determina, pues en ese caso se dirá que es violencia vicaria o no", ha concluido.