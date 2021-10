La delegada del Gobierno plantea a Ayuso el desmantelamiento de la Cañada en 3 años poniendo 200 millones entre todos

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha planteado este martes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un "impulso" de todas las administraciones implicadas para el desmantelamiento de las viviendas situada en la Cañada Real Galiana en un plazo medio no superior a 3 años.

En una reunión mantenida en la Real Casa de Correos, González ha indicado que todo el proceso costará 200 millones de euros aproximadamente, "que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo".

"Desde la Administración General del Estado estamos dispuestos a arrimar el hombro, tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ya ha ofrecido a la Comunidad de Madrid 5 millones de euros para realojos en este ámbito, como desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien, a través de la Comunidad, puede operar mediante diferentes planes de vivienda", ha dicho.

González también ha expuesto que los ayuntamientos implicados más afectados, como Rivas y Madrid, "están dispuestos a aportar paraencaminarnos hacia una solución definitiva, que debe materializarse en un compromiso político definitivo, sin olvidarnos ni apartarnos de la emergencia de que aún la parte más poblada de La Cañada sigue sin luz".

"La Administración del Estado tiene un compromiso presupuestario y si todos nos implicamos de igual manera podremos desmantelar estas infraviviendas que ahora nos avergüenzan a todos. En tres años podemos levantar este ámbito y así le he hecho saber al Ministerio de Derechos Sociales, que va a aportar cinco millones de euros para el realojo, y también al Ministerio de Transportes y la Secretaría de Vivienda para conveniar los realojos", ha indicado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha revelado que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid firmarán un convenio para realojar a 160 familias de la Cañada, tras otro en el que ya han realojado a más de un centenar. También esperan que firmen otro convenio con el Ayuntamiento de Madrid para otra tantas familias, dotado de un millón de euros.

González ha recordado a la Comunidad que hay vías a través de los fondos europeos para llevar a cabo esta inversión, que espera que incluyan en los presupuestos regionales. "Estamos en el momento adecuado, nos quedan dos años de gobierno. Vamos a darle entre todos un impulso definitivo, que a este ritmo podemos alargarnos 30 años. Y pongamos que en tres años podamos tener aniliquilada la política de realojos.

La delegada ha encontrado "receptividad" en la reunión por parte de la presidenta autonómica, aunque no sabe si el Gobierno regional aceptará su plan o no, ya que esta ha sido "la primera reunión de trabajo". Se esperaba la comparecencia también de Enrique López ante los medios tras el encuentro, que finalmente no realizó.

UN AÑO SIN LUZ EN LA CAÑADA

La delegada también ha recordado que la mayoría de los habitantes de la antigua vía pecuaria llevan un año sin luz. "Nos enfrentamos a otro otoño-invierno sin luz en el sector 6, con 1.800 menores. A pesar de que en torno a 400 familias tienen paneles solares, en los meses en los que nos adentramos éstos no serán suficientes", ha apuntado.

"Esta Delegación lleva 11 meses con un Plan de Choque, que se ha convertido en permanente, para el desmantelamiento de las plantaciones ilegales, pero esto no es suficiente, ya que el sector 6 sigue sin luz", ha añadido.

González ha indicado que la Comunidad tiene preparado una soluciones de emergencias puntuales para solucionar este problema, pero ellos quieren que se resuelva de forma definitiva. Además, las familias que cuentan con placas solares en el invierno no podrán conseguir mucho suministro.

OTRAS CUESTIONES TRATADAS

La representante del Gobierno de España en Madrid han mantenido hoy su primera reunión institucional y de trabajo con Isabel Díaz Ayuso que espera sea "la primera de muchas". "Dije en mi toma de posesión que estábamos condenadas a entendernos, porque ambas tenemos que trabajar sin descanso por el bien de los madrileños, y hoy ha empezado ese trabajo conjunto", ha explicado al término de la reunión.

La delegada también ha recordado que Estado "trabaja codo a codo con las comunidades autónomas y que, singularmente en Madrid, la Delegación del Gobierno está para ensanchar esas vías de cooperación".

Sobre otras cuestiones, la Delegación también ha requerido a la Comunidad la firma del protocolo de adhesión al Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), "clave en la protección de las víctimas que sufren violencia machista en la región", según ha expuesto la delegada.

Desde su puesta en marcha, ha dado protección a más de 639.000 mujeres, existiendo hoy en la Comunidad de Madrid casi 9.000 casos activos protegidos.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha planteado la renovación del convenio de colaboración para la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la Prestación del Servicio de Atención de Urgencias 112, que expiró hace 2 años.

Durante el encuentro, en el que también ha estado presente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha abordado igualmente la situación general de la seguridad ciudadana en la región.

Entre otros asuntos, con el análisis de datos, índices y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ahondando en determinados delitos como el de las ocupaciones ilegales o los fenómenos de incivismo y delincuencia que se han generado estos últimos fines de semana.