Del Val: es último invierno para calibrar el poder del coronavirus en España

La investigadora del CSIC Margarita del Val ha considerado hoy que se está encauzando la situación y puede ser el último invierno en el que se calibre cuál es el poder del coronavirus en una población tan vacunada como la española, que en todo caso debe mantener la precaución porque "no podemos estar sin red" ante la covid-19.

La viróloga del CSIC se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los periodistas antes de clausurar en la Universidad de La Laguna el Campus África con una conferencia titulada "Pasado, presente y futuro de la covid-19".

La investigadora ha asegurado que España se encuentra en una situación mucho más segura que el año pasado porque "estamos muy vacunados", sobre todo el sector de la población de más de 60 años, a diferencia de otros países europeos, pero también es preciso mantener todas las restricciones posibles antes las próximas fiestas.

En particular ahora son más vulnerables las personas individuales, es decir, las que no se ha vacunado y aquellas en las que la vacuna "no ha prendido" porque tienen el sistema inmunitario debilitado, que son los más mayores y quienes tienen un tratamiento individual que provoque una bajada de defensas.

Hay que evitar que suban los casos porque cuanto más lo hagan más probabilidad hay de que haya infecciones de carácter grave, y Margarita del Val se ha mostrado partidaria de implantar más el teletrabajo, mantener la mascarilla en exteriores sobre todo en los centros urbanos y áreas de compras navideña y "tirar" de test de antígenos antes de las comidas y fiestas familiares.

Y sobre todo las mejores cautelas son las dos "V", ha indicado Margarita del Val, la vacuna y la ventilación, pues la viróloga ha recordado que el virus "se va a quedar con nosotros" y será preciso indicar a los jóvenes que, aunque es cierto no tienen riesgo mortal alto por coronavirus, hay secuelas post-covid aún bastante desconocidas que les pueden afectar.

Entre ellas, problemas de concentración, de memoria, niebla mental, fatiga importante, problemas para respirar, dolores musculares y secuelas que parecen menores, como la pérdida de olfato y gusto, que pueden afectar bastante a la vida cotidiana.

"Que piensen mucho si quieren arriesgarse a tener achaques de mayores desde jóvenes", ha precisado la científica.

En cuanto a la vacunación en niños, ha indicado que el riesgo para ellos es muy bajo pero sería una muy buena noticia para los menores que tienen inmunodeficiencias, que llevan año y medio aislados, y, en cuanto al resto, se tomará una decisión "lo más adecuada y mejor informada posible" a partir de datos como lo que ocurra en Estados Unidos, donde se ha iniciado la inoculación infantil a gran escala.

Respecto a la variante ómicron, ha puntualizado que ni siquiera ha llegado a despegar y quizás acabe siendo desplazada por la delta, por lo que ha sostenido que la preocupación por ella debería quedarse más en una alerta a nivel de científicos.

En su opinión, la sociedad española ha sido muy madura, sensata, solidaria y responsable, y en concreto los jóvenes han sido "fantásticos", por lo que ahora corresponde a la responsabilidad individual tomar cautelas ante las reuniones navideñas, en las que incluso los abuelos pueden pagar el test de antígenos a los nietos "sin son muy fiesteros".

Y "aunque sólo te pique la garganta, quédate en casa" como precaución ante un virus que se va a quedar como uno más de los muchos agentes infecciosos que hay, y ante el cual "nos faltaba la respuesta inmunitaria, que es la barrera que pone nuestro organismo, y que ahora tenemos", de forma que pasará a ser algo benigno, similar a una gripe. EFE

