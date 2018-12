Del robo a Kiko Hernández a las victorias de Famous y Miriam Saavedra

MADRID, 22 (CHANCE)

Ya está aquí la Navidad y con ella el esperado sorteo de la Lotería, pero en CHANCE te seguimos trayendo el mejor resumen de las noticias más destacadas de la semana. En esta ocasión las más importantes han sido los desenlaces de los dos concursos más seguidos del momento: GH VIP 6, que se lo ha llevado Miriam Saavedra, y OT 2018, que finalmente se acabó llevando Famous en una disputadísima fianl llena de sorpresas.

Pero la más impactante sin duda ha sido la del robo de bienes personales e información comprometida en una de las casa de Kiko Hernández y que el mismo se encargó de hacer público en el plató de Sálvame.

FAMOUS Y MIRIAM SAAVEDRA, GANADORES DE 'OT 2018' Y 'GH VIP 6'

A pesar de que han pasado ya unos días, el triunfito todavía no se cree que se haya llevado el reallity más famoso del país tras coronarse como ganador de Operación Triunfo 2018. Famous llegaba a la gran gala final junto con Alba Reche, Natalia, Julia y Sabela para batirse en duelo por el premio. El nivel que exibieron durante la final no dejó indiefernete a nadie y, probablemente sea por eso que fue una de las más disputada en la larga historia del concurso. Finalmente, fue él quien se llevó el galardon con un apretado 36%.

La otra final de la semana ha sido la de Gran Hermano VIP, que alcontrario de lo que pasó con la de OT, el final ya estaba más o menos escrito. Al fin el jueves, Miriam Saavedra se llevó el cotizado maletín con el premio del concurso, quedando por encima de Suso y del Koala, que quedaron segundo y tercero, respectivamente. El bombazo de la noche fue la confirmación de que Kiko Rivera e Irene Rosales serán una de las parejas que particiàrán en la primera edición de GH Dúo.

LOS LEQUIO A LA PALESTRA

Las revistas ¡Hola! y Vanity Fair aparecían esta semana en los kioskos con sendas exclusivas de Aless Lequio junto a su padres Alessandro y Ana Obregón, por un lado y por otro con la de Antonia Dell'Atte en la que revelaba detalles que todavía desconocíamos de la relación de esta con el colarobador de AR y la actriz.

En su exclusiva, Aless hablaba de su difícil enfermedad donde intenta promover un acto, que tendrá lugar el próximo mes de febrero, con la Fundación Caico para luchar contra el cáncer infantil y, en especial, adolescente, además de para ayudar a su madre económicamente tras haber costeado el carísimo tratamiento al que se ha tenido que someter en los últimos meses.

EL ROBO DE INFORMACIÓN COMPROMETIDA DE KIKO HERNÁNDEZ

Esta semana Kiko Hernández daba la sorpresa en Sálvame cuando pedía el turno de palabra y confesaba que había sufrido un robo en una de sus propiedades. A pesar de que el caso ya está en manos de la policía, el ex gran hermano, aconsejado por sus abogados, quiso hacer público lo ocurrido porque los ladrones habían sustraido de su cas afotos y vídeos comprometidos.

Una situación muy grave que le está haciendo pasar al colaborador uno de los momentos más complicados de su vida, pero a pesar de ello, Kiko no se ha amedrentado y ha seguido su lucha contra los asaltantes, a los que avisaba en el mismo espacio televisivo: "No me dais miedo, asquerosos. Sé quién ha sido".

DIEGO MATAMOROS TIENDE LA MANO A SU HERMANA LAURA

Una de las familias de las que más se está hablando en las últimas semanas es la Matamoros. Desde que saliera a la luz el divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke, muchos y contínuos han sido los ataques y reproches que se han hecho todos los miembros por los platós de televisión. Pero ahora, parece que las aguas han vuelto a su cauce, por lo menos en lo que a Laura y Diego Matamoros compete.

Esta semana, el hijo mayor de Kiko, abría la puerta a una posible reconciliación con su hermana, tras una temporada en la que por los ataques de esta hecáisu padre su relación se había visto seriamente comprometida.