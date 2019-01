Del esmoquin a las transparencias o las estrellas... los mejores looks de los Premios Feroz

MADRID, 20 (CHANCE)

Durante unas horas el Arena Bilbao se convirtió anoche en un auténtico desfile de tendencias y looks de infartos durante la alfombra roja de los Premios Feroz 2019, pero no todas las actrices que acudieron a la gala han sobrevivido a las listas de 'Mejor vestidas', por los que hemos repasados los looks de las más aclamadas y que marcaron la tendencia que vestirás este año.

Con un diseño de Elisabetta Franchi, la actriz Ester Expósito inundaba la alfombra de color y elegancia, con un vestido con escote V y en gasa con el glitter en arco iris como protagonista. Otra de las más elegantes de la velada fue Sandra Escacena, con un vestido blanco con capa firmado por Shopie et Voilà que nos recordaba al que llevó a los Oscar la mismísima Gwyneth Paltrow.

El rojo es una apuesta segura y así lo demostró Cayetana Guillén Cuervo con un escotado vestido de tirantes y falda plisada del diseñador Alejandro de Miguel, también Inma Cuesta ha elegido el rojo con un diseño asimétrico de Antonio García . Pero este año el esmoquin pisa fuerte y Paz Vega quiso sumarse a la moda que arrasa en los photocalls con un diseño de Dsquared2 en dorado.

Elena Furiase optó por el negro y transparencias con un vestido de Vicky Martín Berrocal, mientras Leticia Dolera escogía el nude con un vestido de Teresa Helbig. Anna Castillo, la gran protagonista de la noche, recogía sus dos premios con un vestido blanco de Stela McCartney.

Su amiga Belén Cuesta también combinaba transparencias, nude y brillo con un vestido de corte sirena de Gabriel Lage. Natalia de Molina defendió el negro con un vestido de estrellas bordadas de Oscar de la Renta, que dejaba al descubierto sus sandalias negras en el mismo color.