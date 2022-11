Deja un cartel en su portal para sus vecinos y las reacciones que recibe se hacen virales: "Perdonadme"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos que conlleva una obra. Esto se debe que una reforma puede terminar con la paz y la tranquilidad que se respira entre los vecinos. Los golpes, el polvo, el ruido, la suciedad... Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

Esto es lo que le sucedió a un usuario. Para avisar al resto de personas del bloque de que iba a hacer obras, colgó un cartel en las zonas comunes. No obstante, parece que obtuvo respuestas que no se esperaba y se dieron momento como recién sacados de series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'.





"Creo que es un montaje"

"Voy facer obres, perdonaidme", escribía en un papel un vecino en asturiano para comunicar su situación al resto de habitantes. Muchos lo leyeron y pasaron por alto, mientras que otros quisieron responder en el mismo cartel. "Tas perdonau", escribía uno en rojo, mientras que otro le respondía con un "faltaría más". Sin embargo, un tercero escribió en negro justo debajo del “tas perdonau” la palabra “gallu”.

De forma inmediata, esta imagen se hizo viral al lograr acumular más de 12.000 me gusta y más de 1.500 compartidos. "Que civilizados...Sin puñaladas ni disparos...Ni siquiera se insultan. Creo que es un montaje. Voy a intentarlo en el barrio de fontarron de mi querido Madrid. Por si acaso primero diré a mis niños y mi mujer se piren con mi suegra. Desearme suerte", comentaban algunos usuarios de Twitter, haciendo referencia a los sorprendido que estaba por la buena reacción de estos vecinos.

Asimismo, otros optaron por compartir experiencias similares. "Los de mi bloque están mucho más desquiciados…", comentaba uno, mientras adjuntaba una imagen de un cartel que había colgado un vecino también para advertir que va a "realizar reformas" y que "se utilizará el ascensor de forma puntual, respetando la carga y dejándolo cada día de uso en perfecto estado". Ante esto, los vecinos subrayaron las últimas palabras y contestaron en el mismo papel: "Eso no es verdad, el suelo está churreteado siempre y sucio".

