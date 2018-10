Definen el umbral a partir del cual se ha de tratar el VIH resistente

Un estudio del Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) ha definido por primera vez el umbral a partir del cual la presencia de VIH resistente requiere de un tratamiento específico con garantías de éxito.

El trabajo, que publica hoy la revista 'The Lancet HIV', demuestra que, a la hora de decidir el tratamiento antirretroviral para una persona infectada por el VIH, la presencia de virus resistentes es relevante siempre que como mínimo un 5 % de los virus de la muestra presenten mutaciones de resistencia.

La investigación indica que cuando se baja de este umbral, el test de resistencias sugiere que el tratamiento fallará en más casos de los que realmente fracasan, lo que implica el uso de tratamientos más caros en casos en que no son realmente necesarios.

El investigador principal del grupo de Genómica Microbiana de IrsiCaixa y médico de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona, Roger Paredes, recuerda que la epidemia de VIH resistente a los medicamentos antirretrovirales es un problema emergente y que en estos casos, si la persona toma un fármaco no adecuado no solo no se frena la infección, sino que supone un sobrecoste económico.

Una de las medidas para luchar contra este hecho es la incorporación de técnicas de secuenciación masiva en los test de resistencias, que permiten detectar con mucha más precisión todas las resistencias de una muestra viral, pero aún se debía definir en qué casos la presencia de resistencias requería el uso de tratamientos específicos.

Ahora, el estudio del IrsiCaixa ha indicado que la presencia de virus resistentes es relevante siempre que al menos un 5 % del virus de la muestra presenten mutaciones de resistencia.

Según Paredes, "en los países de recursos escasos se prescriben medicamentos de primera línea a todas las personas infectadas siempre y cuando no tengan un virus resistente, en cuyo caso reciben tratamientos de segunda línea, más escasos y caros".

Los investigadores analizaron muestras de pacientes de Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Uganda y Zambia, y, en colaboración con el Amsterdam Institute for Global Health and Development, descubrieron que, a medida que se reduce el umbral de detección de variantes minoritarias resistentes, se incrementa la sensibilidad, que es la capacidad de identificar casos en que el tratamiento de primera línea no será efectivo y conviene pasar a otro de segunda línea.

La International AIDS Society-USA ya ha tenido en cuenta estos resultados en sus recomendaciones sobre el manejo de resistencias a nivel mundial.

Según datos de la OMS, hay países donde más de un 10 % de las nuevas infecciones son causadas por virus resistentes y si la situación no cambia, se calcula que en el período 2016-2020 las resistencias del VIH podrían causar, sólo en el África subsahariana, 105.000 nuevas infecciones, 135.000 muertes por sida y unos costes adicionales de 650 millones de dólares en fármacos.