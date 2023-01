Defienden aplicar un enfoque biocultural para conservar la naturaleza

Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) incide en la necesidad de aplicar un enfoque biocultural para mejorar la efectividad de los programas de conservación de la naturaleza.

El estudio se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) y está liderado por la investigadora Victoria Reyes-García, del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).

El trabajo afirma que a la hora de decidir los aspectos de la naturaleza a proteger, "los científicos conservacionistas se han basado en criterios ecológicos que definen la vulnerabilidad y la resistencia de las especies", ha informado la UAB.

Sin embargo, el artículo sostiene que "cada vez es más necesario ampliar los criterios de conservación e incluir aspectos de carácter humano", con "nuevos enfoques bioculturales que introduzcan formas de conectar a los seres humanos con otros elementos de la naturaleza para conseguir su protección".

"Centrarse únicamente en criterios ecológicos no ha logrado frenar la crisis de biodiversidad", ha afirmado Victoria Reyes-García, quien ha añadido que "esto, además, ha creado injusticias no intencionadas sobre los pueblos indígenas y comunidades locales de todo el mundo".

Para ayudar a poner en práctica este enfoque biocultural, el equipo investigador ha recopilado la lista más completa hasta la fecha de especies según su importancia biológica y cultural, ha indicado la UAB.

Se trata de 385 especies silvestres, en su mayoría plantas, que tienen un papel reconocido en el apoyo a la identidad cultural de las poblaciones, ya que suelen ser base de cohesión religiosa, espiritual y social.

Según el equipo científico, reconocer las conexiones entre las personas y la naturaleza e incorporarlas a la toma de decisiones podría favorecer acciones basadas tanto en las prioridades de conservación ecológica como de los valores culturales.

El coautor del estudio y director del Centro Nacional de Análisis y Síntesis Ecológicas (NCEAS) de la Universidad de California Santa Bárbara, Ben Halpern, ha indicado que la conservación "está concebida para reducir o eliminar el impacto humano sobre las especies y darles un respiro para que se recuperen".

Sin embargo, según el investigador "la adopción de estas medidas limita las relaciones de las personas con especies que definen su cultura y sus valores".

En el mismo sentido se ha pronunciado la investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba Sandra Díaz, al afirmar que las clasificaciones basadas en el grado de vulnerabilidad de las especies no tienen en cuenta su importancia cultural para las personas, mientras que "sin el reconocimiento y protección de la naturaleza que sustentan algunas poblaciones a menudo indígenas corremos el riesgo de perder una dimensión importante de la conservación".

Finalmente, el coautor Rodrigo Cámara-Leret, de la Universidad de Zúrich, ha afirmado que uno de los mensajes más importantes del estudio es que las evaluaciones de conservación han pasado por alto gran parte de las especies importantes para las culturas locales, lo que pone de manifiesto la gran brecha de comunicación existente entre la población local y la comunidad académica, e incluso entre las ciencias naturales y las sociales.