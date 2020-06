El Defensor reclama un "entendimiento" político para evitar repetir situaciones como las vividas en la pandemia

La oposición le advierte de que registrará un aumento de quejas como consecuencia de la pandemia

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a los representantes políticos del Congreso y del Senado que busquen "una zona de entendimiento" para que no se vuelvan a repetir situaciones vividas durante la pandemia generada por el Covid19.

"La pandemia y cómo ha afectado es una cosa terrorífica", ha reconocido Fernández Marugán en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Defensor del Pueblo, en la que ha presentado sus informes anuales de 2018 y 2019, así como un estudio específico sobre la situación de las residencias de mayores que realizó el año pasado.

En su intervención, ha señalado la importancia de tener "una versatilidad" para hacer frente a crisis como la vivida estos últimos meses y que, a su juicio, ha llevado al país a una "triple emergencia": sanitaria, económica y social. "Y con eso vamos a tener que pelearnos unos años", ha reconocido.

Es por ello, que ha llamado a los líderes políticos a "reinventarse" y ha buscar un "entendimiento". Si no se logra, apunta el Defensor del Pueblo, España podría "volver al principio" porque, aunque "ha resistido", no "ha vencido" aún a la pandemia. "Hay que tener cuidado", ha indicado.

Su intervención sobre la pandemia no ha convencido a Vox, cuyo portavoz en esta comisión, Francisco José Alcaraz, ha lamentado que el coronavirus no haya sido nombrado por Fernández Marugán hasta que llevaba una hora y media de discurso ante diputados y senadores. Alcaraz ha lamentado que en un momento como el que vive el país se esté hablando en el Parlamento de dos informes de años anteriores y no de lo que, a su juicio, son las verdaderas preocupaciones de los españoles.

RESIDENCIAS E INMIGRACIÓN

La mayoría de los partidos de la oposición han advertido, de hecho, al Defensor del Pueblo de que en los próximos meses deberá enfrentarse a un aumento de las quejas de los ciudadanos debido, principalmente, a la "incertidumbre" con la que muchos han acogido algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno por el coronavirus y por la gestión realizada de las mismas.

La oposición también ha destacado la oportunidad del estudio realizado por el Defensor sobre residencias de mayores, un modelo cuyas carencias, han explicado, se han evidenciado como consecuencia de la crisis. En concreto, han llamado a dotar de más presupuestos a las residencias, para paliar los problemas registrados en lo humano y lo material.

Desde el PSOE apoyan un cambio de modelo y, a juicio de su portavoz en esta comisión, Mariano Sánchez, ahora es un momento adecuado ante el "plan de reconstrucción de país" que se plantea tras la pandemia. En este sentido, el representante del partido aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha llamado a revisar ratios de personal y su cualificación y ha suscrito la propuesta del informe de poner en marcha una ley de derechos de los mayores

Tanto el portavoz del PP, Jose Ignacio Landaluce, como su homóloga de ERC, María Carvalho, han mostrado su preocupación por el aumento de cifras registradas en los dos últimos años y sobre la situación de CETI y CIE y proponen reformar el modelo de estos últimos. La diputada independentista, además, ha pedido soluciones para la falta de escolarización de los menores extranjeros no acompañados. La representante del PNV, Mercedes Garmendia, también ha llamado la atención sobre la situación de estos niños que, a su juicio, obtienen "escasa respuesta" de las instituciones.

Desde Unidas Podemos, su portavoz en la comisión Juantxo López de Uralde, ha querido poner en valor el trabajo de los inmigrantes y, especialmente de las mujeres, que, a su juicio, se ha demostrado esencial durante la crisis. "La sociedad ha visibilizado de forma más clara que ese trabajo cubre necesidades imprescindible y ese reconocimiento es necesario", ha indicado.

VOX INSISTE EN DEROGAR LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En materia de violencia de género, los 'populares' también se han referido a la violencia de género y han defendido la necesidad de aplicar el Pacto de Estado en esta materia acordado por el Gobierno, pidiendo datos al Defensor sobre las denuncias cursadas o el trabajo de los juzgados de violencia existentes. Fernández Marugán también ha sido cuestionado por .

Frente a ellos, Vox ha llamado a derogar la ley de Violencia de Género y sustituirla por una de violencia intrafamiliar ya que, a su juicio, la norma actual es "injusta" y "discriminatoria". En este sentido, ha explicado que el objetivo del partido es conseguir "un modelo alternativo de sociedad" al que quieren "imponer" lo "actuales censores" en el Gobierno que, a su juicio pretenden convertir "al ser humano en el culpable de todos los males que aquejan al mundo".

Unidas Podemos, ha lamentado que en estos tiempos se siga escuchando en el Parlamento que "la violencia de género no existe" y destacado la importancia de mantener la lucha contra esta lacra. En su intervención, por otra parte, López de Uralde también ha pedido una mejora en el acceso a la vivienda para los jóvenes y una mayor implicación en la lucha contra la pobreza y ha celebrado que el Defensor dedique espacio en sus informes al maltrato animal y proponga reformar el Código Penal para que también se castigue el maltrato de animales salvajes.

CIERRE DE LOS COLEGIOS ESPECIALES

Otro de los temas que más comentarios ha generado es la educación. Tanto Vox como el PP han destacado las palabras de Fernández Marugán en su informe en el que defiende la neutralidad ideológica en las escuelas. En este sentido, Alcaraz le ha reprochado que las instituciones y colegios de Cataluña mantengan simbología independentista "vergonzosa" en sus fachadas sin que, al parecer, nadie haga nada desde la Defensoría, para que el Gobierno actúe en este tema.

Por otra parte, los 'populares' también han advertido al Defensor de las posibles quejas que deberá afrontar por la intención del Gobierno de cerrar en un plazo de 10 años los colegios de educación especial. Landaluce ha señalado que en este periodo habrá que gestionar la financiación de los centros que se tienen que adaptar a la acogida de los alumnos de centros especiales y para la preparación del personal docente.

Mientras, Ciudadanos, a través de su senadora Carla Santiago, ha puesto el foco en la educación de las mujeres gitanas y ha pedido al Defensor del Pueblo que vele por que las cifras que escolarizados de este colectivo aumenten en el país y que se haga un trabajo específico para que las niñas gitanas puedan acabar sus estudios.