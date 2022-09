El Defensor pide resolver ya la falta de suministros de la Cañada Real

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se resuelva ya la situación de las personas que viven en asentamientos, como en la Cañada Real de Madrid, donde desde hace dos años unos cuatro mil vecinos, entre ellos 1.800 niños, viven sin luz y con cortes de agua.

"La situación de la Cañada Real tiene dimensiones de emergencia humanitaria, pero hay más cañadas reales en España", ha asegurado Gabilondo durante su intervención Nueva Economía Forum, quien ha reiterado su petición de que "con carácter de urgencia" se resuelvan estas situaciones de chabolismo con un pacto entre las distintas administraciones.

"Hago un llamamiento a ver qué podemos hacer todos", ha indicado el defensor, quien ha lamentado que se esté ignorando estos asentamientos porque "en España hay recursos para que no exista estas situaciones".

Sobre la propuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, de rebajar el IVA de los productos de productos principales de la cesta de la compra, Gabilondo ha asegurado que "todo lo que ayude a mejorar las condiciones" le parece magnífico, pero ha abogado por abordar estas situaciones de pobreza con "buenas políticas sociales y servicios públicos".

"No hacemos lo suficiente por las personas en vulnerabilidad", ha lamentado el defensor quien ha reclamado "políticas transformadoras".

A Gabilondo le parece "un gran acierto" el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero señala las "dificultades en la gestión" y cree que no se llega a resolver asuntos como la vivienda. "No hay vivienda pública suficiente, sigue habiendo chabolismo en España y zonas donde los servicios fundamentales como la luz o el agua" no están garantizados.

El defensor ha recordado que las quejas que llegan a la institución se centran sobre todo en asuntos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales, vinculados a ayudas y a las dificultades que tienen con las administraciones por la burocracia.