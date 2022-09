El Defensor pide esperar al TC sobre el castellano en las escuelas catalanas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido "esperar" a que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25 % de castellano en las escuelas catalanas y mientras tanto ha opinado que "la ley y las sentencias hay que cumplirlas".

Gabilondo ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) del pasado mes de enero que obliga a impartir un 25 % de horas lectivas en castellano en las escuelas catalanas y ha recordado que el Gobierno de Cataluña y el Parlamento de Cataluña aprobaron después una nueva normativa lingüística.

Posteriormente, el 28 de julio el TSJC elevó una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta ley de lenguas, en septiembre la Generalitat ha dicho que ninguna escuela aplicaría el 25 % y PP, Ciudadanos y Vox han presentado recursos ante el TC, ha detallado Gabilondo durante su intervención en Nueva Economía Forum.

El Defensor del Pueblo ha aseverado que "mientras el Constitucional no dirima este asunto no podemos ir más lejos", aunque ha indicado que una resolución del TSJC estableció que en tanto el TC no decida, es de obligatorio cumplimiento el 25 %.

"La ley hay que cumplirla, las sentencias hay que cumplirlas y hay que esperar a lo que dice el TC al respecto" , ha insistido Gabilondo quien ha explicado "que no toma partido" sobre el debate de si es poco o mucho ese 25 % de castellano en las aulas catalanas.