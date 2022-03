El Defensor del Pueblo sobre los abusos en centros de menores tutelados: "Habría que mirar si esto ocurre en más CCAA"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se "desarrollen y apliquen" los protocolos de prevención y detección temprana en los centros de menores tutelados para evitar que se repitan casos de explotación y abusos sexuales como los acaecidos en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, y ha recomendado "mirar si esto ocurre en más comunidades autónomas".

Así lo ha indicado el Defensor del Pueblo este martes durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Senado, para presentar el Informe correspondiente a la gestión realizada por la institución durante el año 2021.

"Esta institución está interesada en que se desarrollen y apliquen de forma eficaz en los centros los protocolos de prevención y detección temprana que contempla la nueva ley de protección a la infancia frente a la violencia", ha subrayado Gabilondo.

Según ha precisado Gabilondo, la institución mantiene abiertas dos actuaciones de oficio por casos de explotación y abuso sexual de menores tutelados en Baleares y Madrid y ha añadido que ambas instituciones --el instituto mallorquín de asuntos sociales de Baleares y la consejería competente de la Comunidad de Madrid-- han respondido al Defensor del Pueblo.

También ha precisado que ha recibido quejas de menores tutelados de la Comunidad Valenciana y ha puntualizado que este caso ya había sido investigado e informado por el Sindic de Greuges valenciano.

En todo caso, el Defensor no ha descartado que estos casos de explotación y abuso de menores puedan haberse producido también en otras comunidades autónomas y ha propuesto hacer un informe a nivel global.

"Habría que mirar si esto ocurre en más CCAA, habría que mirar si ocurre en todas en mayor o menor medida, que no parezca que hay un señalamiento político, el tema de la tutela es decisivo y probablemente hay que hacer un informe global", ha subrayado.

SEGUIMIENTO EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, Gabilondo ha avanzado que, durante este año 2022, la institución realizará un "seguimiento" para comprobar si las distintas administraciones están reforzando de manera efectiva las garantías en las residencias de mayores para dar unos cuidados respetuosos y dignos.

"El Consejo Territorial Estatal ha iniciado ya los trabajos para revisar aspectos fundamentales del funcionamiento de los centros residenciales. En todo caso, la institución hará en 2022 un seguimiento de los acuerdos que se materializan en las nuevas disposiciones normativas que esperamos adopten las diferentes administraciones, para comprobar si se está reforzando de manera efectiva la calidad de este servicio y, con ello, los derechos de los usuarios", ha subrayado.

En el informe, el Defensor del Pueblo pone de relieve que la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 afectó especialmente a la atención a los mayores en las residencias que "a pesar de la respuesta de los profesionales, ratifica la urgente necesidad de que se replantee y, en todo caso, se revise el modelo residencial, la necesidad de un incremento de recursos humanos y la mejora de las condiciones laborales".

Entre otras quejas recogidas en el informe, Gabilondo ha citado aquellas relacionadas con la pandemia, los protocolos Covid en colegios, las solicitudes de valoración de la discapacidad, la exclusión de las personas mayores o sin acceso a las tecnologías por la falta de atención presencial, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el acceso a la vivienda.

También ha puesto de relieve la queja de ciudadanos extranjeros que ven obstaculizada la apertura de cuentas bancarias o las quejas relacionadas con el servicio eléctrico. Sobre este asunto, el Defensor ha señalado que los ciudadanos "ignoran" el precio que pagan por cada tramo y ha recomendado que "la factura sea más clara al respecto".

Al mismo tiempo, se ha referido a la situación de los 4.000 vecinos de los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana, en Madrid, que llevan más de 500 días sin luz, tema sobre el que la institución ha reiterado su solicitud de abordar "una solución con celeridad".

Por otro lado, Gabilondo ha tenido un "recuerdo singular" para los habitantes de La Palma afectados por la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre de 2021. "Estamos muy atentos a las medidas tomadas tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, expresamos nuestra solidaridad con ellos, trabajaremos para atender al cumplimiento de las medidas que se adopten", ha apostillado.

NO PONE EN CUESTIÓN LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA EN MELILLA

Respecto a la acusación del portavoz de VOX que le ha calificado de "cruel" con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante su actuación en Melilla tras el salto de la valla, el Defensor del Pueblo ha defendido que no ha puesto en cuestión la actuación de la Policía.

"No es justo que se haga una percepción de que ha habido alguna puesta en cuestión sobre la actuación de la Policía, no, no, lo que hacemos es preguntar, porque en apariencia parece una actuación desproporcionada", ha explicado Gabilondo, al tiempo que ha contado que llamó a la directora de la Guardia Civil para preguntarle por el estado de los heridos.

Preguntado por la portavoz del PNV sobre la comisión de investigación de los abusos sexuales en la Iglesia, Gabilondo ha dicho que el encargo que le han encomendado es realizar un informe recopilando los hechos y los datos para buscar la reparación de las víctimas y tomar medidas que puedan servir para evitar que vuelvan a producirse casos similares.

"Es una encomienda que recibo de ustedes, lo haré desde el respeto y en la prioridad de atender a las víctimas. No se trata de formar un tribunal ni hacer un juicio y por tanto no hacen falta abogados defensores", ha apostillado.

Sobre la acogida de refugiados ucranianos, Gabilondo ha abogado por una acogida "organizada". "La buena voluntad es imprescindible, sin ella estamos perdidos, pero solo con ella también estamos perdidos", ha precisado.