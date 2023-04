Defensor del Pueblo lamenta el sentir "distante" de la población con las instituciones: "No las ven como interlocutoras"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha lamentado el sentir "distante" de la ciudadanía con las administraciones porque "ni sienten que puedan decirle algo" y asegura que el Informe Anual de la institución debería ser un libro de "cabecera" para las administraciones y "dar un poco de dolor de cabeza".

"Hay mucha preocupación por sentir a la administración distante y de que cuesta ponerse en contacto con ella. Esta queja es un malestar por la distancia hace que muchos ni sientan que puedan decirle algo. No la ven como un interlocutor", ha señalado.

Así lo ha afirmado este domingo en el programa 'RTVE Responde' en un diálogo con la periodista y Defensora de la Audiencia, María Escario. Gabilondo ha indicado que en la actual sociedad "hay mucha soledad", a pesar de que los medios tecnológicos hagan pesar que hay "mucha comunicación".

"Siempre tenemos la sensación de que todos estamos muy comunicados pero no es así. Y en el ámbito de las instituciones es determinante ser escuchado y escuchar. Pero eso no significa simplemente acercar el oído o tener una actitud interna de acogimiento y de hospedaje. Significa dar la palabra al otro, crear condiciones de posibilidad para que el otro hable y no hablar siempre solo en su lugar", ha apuntado.

Asimismo, ha compartido que el sentir de la gente es que "no se les toma como adultos" y ha personalizado este problema en los niños, jóvenes y personas mayores que "tienen más sensación de estar desamparados". "Vivimos en una sociedad que parece que solo defiende lo que es productivo y rentable inmediatamente. Y en aquellos sectores que no son inmediatamente más productivos, hay una cierta distancia", ha comentado.

En este sentido, preguntado acerca de si las instituciones están a la altura de la sociedad, Gabilondo ha matizado que "siempre se piensan que los demás no están a la altura" y ha defendido que las administraciones "están enredadas con sus ocupaciones", que son "muchas y muy difíciles", pese a que reconoce que a veces se olvidan de "las personas con nombres y apellidos concretos".

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo ha insistido en la importancia de la palabra "justicia" en la sociedad y ha planteado que las instituciones se deben "replantear los valores democráticos". "Cuando dicen la palabra 'no me parece justo', no se están refiriendo a algún artículo de una ley, se refieren a una sensación que tiene que ver con el derecho que uno tiene y que se ven como agredidos por cosas que pasan. Y ese concepto de justicia, que puede ser poco sofisticado, es muy importante", ha apostillado.

Además, ha detallado que algunas personas recurren a la institución como un "auxilio extra". "Somos una llamada de última hora cuando alguien está a veces desalentado", ha sostenido, y ha explicado que la institución no puede tener una actitud "pasiva".

"Tienes que ser proactivo y salir al encuentro de los problemas.Cuando a través de diversas noticias o informaciones que tienes, sabes que algo no está bien, pues interesarte por ello y buscar información y buscar a quién dirigir esos problemas", ha explicado.

MÁS DE 31.000 QUEJAS EN 2022, SEGÚN EL INFORME ANUAL

El Defensor del Pueblo recibió 31.077 quejas en 2022, 2.062 más que en 2021, la mayoría de ellas relacionadas con la Seguridad Social y el empleo, con la Administración de Justicia, con la función y empleo públicos, con Interior, educación, migraciones, servicios públicos, asilo, la sanidad y la actividad económica.

La institución tramitó en total 31.452 expedientes, 2.051 más que en 2021, que dieron lugar a 2.498 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 739 fueron recomendaciones, 1.392 sugerencias, 365 recordatorios de deberes legales y dos advertencias.

Además, inició 250 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, y recepcionó 125 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional --que se corresponden a 11 leyes y decretos estatales y cinco leyes y decretos autonómicas--. Además, se atendió personalmente a 37.210 ciudadanos, 36.152 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.058 de una forma presencial.