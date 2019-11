Defensor del Pueblo aconseja atender las 90.000 peticiones de asilo en España

El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que hay que buscar los recursos para que las 90.000 personas que han pedido asilo en España sean atendidas y ha lamentado que haya niños y mujeres que estén durmiendo en la calle, como en Madrid.

"Es un problema humano muy fuerte que yo ponga a las siete de la mañana la radio y me digan que ha habido niños en la puerta del Samur o dentro y que cuando aparece una cámara (de TV) abran una verja, esas cosas son tremendas", ha opinado el defensor en relación con las familias que acuden a centros del servicio municipal de Madrid de atención a las emergencias sociales reclamando un alojamiento.

Fernández Marugán ha expresado su preocupación por la situación de las personas refugiadas, "procedentes de Venezuela y Guatemala y de otros países" y ha reclamado una solución para su acogida, antes de intervenir en el seminario "La igualdad y la lucha contra la violencia de género", que se celebra en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

"Estas personas piden asilo y parece ser que no tienen instalaciones; España es un país importante y Madrid una ciudad importante, por lo que deberíamos ser capaces de encontrar algunos mecanismos que permitan que las mujeres, las embarazas, los niños y los ancianos, que son seres vulnerables, encuentren algún tipo de acogida".

En este sentido, ha añadido que "en Madrid, el tema de los realojos no está suficientemente bien tratado, pero el discurso del Defensor es un discurso moral; nosotros no somos la administración, llamamos la atención sobre los problemas y nos gustaría resolverlos porque hay elementos que justifican la necesidad de resolverlos".

"En estos momentos, si no estoy equivocado, hay 90.000 personas que piden asilo en España y esas personas deben ser atendidas, si no hay instalaciones pues habrá que crearlas, lo que no puede haber es esa rigidez, habrá que buscar algunos recursos, financiar algunas plazas porque se tiene que poder resolver esa cuestión", ha insistido.

Fernández Marugán ha censurado que haya gente que diga que ya ha cubierto su "cuota" de extranjeros. "El Defensor no va estar en ese lenguaje".

El defensor en funciones se ha referido a las comunicaciones que dirigió la pasada tarde a los responsables del Ejecutivo para que actúen "con arreglo a lo que dicen los compromisos asumidos por el Gobierno de España en nombre la sociedad española".

"Hay que resolverlo y yo tengo fe en que va a resolverse, se va ir desatascando el tema del asilo, porque tengo muy buena opinión de los responsables del Ejecutivo", ha concluido.