La defensa de la sanidad pública llena la plaza del Obradoiro en plena campaña electoral

Varias decenas de miles de personas han secundado este domingo, el primero de campaña electoral en Galicia, la convocatoria lanzada por la plataforma SOS Sanidade Pública bajo el lema "Pola sanidade que queremos e merecemos" y han llenado la plaza del Obradoiro, en la que manifestación concluyó sobre las dos de la tarde.

Con esta manifestación la plataforma busca defender la sanidad pública y reclamar mejoras frente a la situación actual, con "saturación" de atención primaria, falta de especialistas y listas de espera.

Convocada antes de conocerse la celebración de elecciones autonómicas, ha servido para alzarse como una demostración de unidad entre las formaciones de la izquierda en Galicia ya que los candidatos a la Xunta del BNG, Ana Pontón; PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; Sumar, Marta Lois, y de Podemos, Isabel Faraldo, han participado en la marcha como muestra de rechazo a las políticas sanitarias del Gobierno del PPdeG.

Las pancartas de los manifestantes eran variadas e indicaban que los manifestantes acudieron a Compostela desde todos los rincones de la comunidad y partieron su marcha bajo numerosos cánticos como Con nuestra salud no se juega, Rueda atiende, nuestra sanidad no se vende o Presupuesto digno para la sanidad pública.

En la marcha también se han podido ver varios féretros que los manifestantes portaban para evidenciar que la sanidad pública está herida de muerte.

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, en declaraciones a los medios antes de arrancar la manifestación en la alameda compostelana, ha dicho que esta es la demostración de que la ciudadanía gallega no va a bajar los brazos en la lucha para garantizar el acceso sanitario a todo el mundo.

Martín ha rechazado que esta sea una convocatoria política, pero ha insistido en que si las políticas sanitarias no cambian, el 18 de febrero habrá que ir pensando en cambiar los autores de las políticas sanitarias", ha sostenido.

A juicio del portavoz de la plataforma no puede haber ya más dilaciones a la hora de cambiar el rumbo en esta materia por lo que es hora de tomar soluciones en tanto que no es verdad que la situación no tenga solución, pero depende únicamente de la voluntad política.

Actualmente, ha advertido, la situación es absolutamente lamentable y, sobre todo, preocupante en el servicio de Atención Primaria, en la que las listas de espera superan la semana e incluso en ocasiones llegan a un mes pese a la versión que ofrece la Administración que, a su juicio, miente para ocultar estos datos.

La plataforma resume sus demandas en una serie de peticiones, a las que darán lectura en la plaza del Obradoiro con un manifiesto cuya prioridad es reclamar un incremento del presupuesto destinado a sanidad, especialmente en Atención Primaria, así como la eliminación de la derivación sistemática de pacientes a los centros concertados privados.

Entre otras reivindicaciones, los convocantes también piden un incremento urgente de personal, la reapertura de los centros de salud que se han cerrado, así como la creación de nuevos puntos de atención allí donde sean necesarios.

Piden también que la prestación del servicio de ambulancias vuelva a ser totalmente público, así como la implementación de un Plan Urgente para racionalizar las listas de espera y la elaboración de un plan consensuado para atender la salud mental, entre otras cuestiones. EFE

