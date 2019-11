La defensa reconoce que la acusada por la muerte de Paula Fornés "mató a la menor" pero defiende que debe ser absuelta

"La noche del 24 de junio de 2018, R.G. conducía el vehículo, y cuando llegó a la Avenida Miramar número 117, mató a Paula Fornés. Eso no se discute"

La defensa de la mujer polaca acusada por el atropello mortal de Paula Fornés en Sa Ràpita en 2018 ha reconocido este jueves en el juicio que la mujer "mató a la menor", pero a continuación ha señalado que "tiene que ser absuelta del delito de homicidio imprudente" porque la prueba de etilometría "es nula".

"La noche del 24 de junio de 2018, R.G. conducía el vehículo, y cuando llegó a la Avenida Miramar número 117, mató a Paula Fornés. Eso no se discute". Con estas palabras ha comenzado su alegato final el abogado de la defensa, Miguel Ángel Ordinas, en el juicio por estos hechos en Palma. El letrado alega que la mujer no fue debidamente informada de sus derechos porque, asegura, no entiende español; por eso, entiende que "no se puede valorar" la prueba y por tanto "no hay tasa objetiva de alcohol".

